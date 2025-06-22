南韓自製神盾巡防艦下水 「慶北號」關鍵戰系都用國貨

南韓海軍最新下水的蔚山級Batch III巡防艦「慶北號」（FFG-829）。其艦橋後方高聳的整合式桅杆為全艦最顯著的特徵，內部裝有多面由南韓自主研發的相位陣列雷達，是南韓國防自主能力的重要象徵。（圖：南韓海軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《韓聯社》報導，南韓於慶尚南道的SK Oceanplant船廠，為其第二艘蔚山級Batch III系列新型巡防艦「慶北號」（ROKS Gyeongbuk, FFG-829）舉行下水典禮。這級艦艇被視為南韓海軍現代化的重要里程碑，最引人注目的特點，在於整合了多項由南韓自主技術研發的關鍵戰鬥與感測系統。

「慶北號」巡防艦最核心的技術亮點，在於一座採用匿蹤技術設計的「整合式桅杆」（ISM）。該桅杆裝設4面固定式多功能相位陣列雷達，以及紅外線偵搜追蹤系統，使其具備了優異的區域防空與態勢感知能力。報導強調，這些感測器均為南韓本土開發。

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在武器方面，「慶北號」配備了一門Mk 45 127公厘主砲、一座16單元的「韓版垂直發射系統」（KVLS），以及韓製「海弓」（K-SAAM）防空飛彈。值得注意的是，這級艦也是南韓海軍首款搭載LIG Nex1公司研製的CIWS-II近迫武器系統的作戰艦艇，用以執行最後一道防線的短程防空任務。

這艘滿載排水量達3600噸的新型巡防艦，是南韓海軍「FFX Batch III」造艦計畫的第二艘艦。該計畫目的在於逐步汰換現役的老舊巡防艦與巡邏艦，並強化艦隊的防空與反潛戰力。

分析指出，蔚山級Batch III不僅是南韓海軍戰力的直接提升，更扮演著關鍵的「技術測試平台」角色，艦上全新的整合式桅杆與CIWS-II近迫武器系統等國產裝備，其表現與整合經驗，將為南韓海軍下一代驅逐艦等更大型、更先進的作戰艦艇奠定重要基礎。

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