圖解軍武》美轟伊朗核設施靠他 B-2匿蹤轟炸機是空中沉默殺手

美軍B-2轟炸機在轟炸伊朗核設施任務建功。（本報製圖，取自美國空軍官網）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍21日襲擊伊朗福爾多等3處核設施，負責空襲任務的B-2轟炸機，成為這次攻擊行動的主角。已問世超過30年的B-2，有著如同飛鏢般的前衛外型與氣動力設計，有效降低被敵偵獲機率，使其可以來無影、去無蹤地深入敵軍空域施以痛擊。《自由時報》軍武頻道以「圖解軍武」方式，帶您一窺美國空軍低調王牌的真實身手。

美蘇冷戰的超前瞻設計仍不落伍

不同於美軍B-1、B-52轟炸機外觀，與我們常見的飛機較為相近，有著「幽靈」（Spirit）之稱的B-2轟炸機，外觀就像一個三角形飛鏢一樣。但事實上，B-2轟炸機從冷戰時期開始設計，諾斯洛普（現諾斯洛普．格魯曼）攜手波音在1981年得標並著手研製，首架飛機1997年正式服役，即使已問世超過30年，放眼世界各國空軍，其新穎設計仍是鶴立雞群。正接受空中加油的B-2轟炸機。（法新社）

看似三角形飛鏢的奇特外觀

承上段落所述，B-2轟炸機的獨特外觀相當前衛，其目的就是要「來無影、去無蹤」地深入敵境， B-2的全翼式設計（Blended Wing Body，又稱翼身融合等）是一大關鍵，其主翼與水平尾翼連在一起，也沒有垂直尾翼，全機大量運用複合材料與特殊塗料，發動機的進氣口與排氣口也經過特殊設計，縮減雷達截面積與紅外線熱訊號，可降低被敵軍偵獲、觸動敵防空系統的機率。B-2轟炸機實際上在冷戰末期啟動研發，其設計迄今仍相當新穎。（路透社）

可全球飛透透的續航力

B-2轟炸機是美國空軍戰略兵力一環，自然而然地必須擁有優異的續航力，才能滿足全球執行任務的需求。根據公開資訊，B-2轟炸機的最大航程達1萬1000公里，因此可輕鬆地橫跨大西洋，或在關島等地整補及空中加油下橫跨太平洋。另外，這型轟炸機採用4具通用動力F118-GE-100發動機，可輸出將近7萬磅的推力，並可讓時速推升至高亞音速的0.95馬赫（約時速1163公里）。B-2轟炸機採用的通用動力F118-GE-100發動機。（取自通用動力網站）

看起來奇特卻很能載

外觀奇特的B-2轟炸機載彈量不俗，根據公開資訊，B-2有兩個內藏式彈艙，若執行如同美軍此次轟炸地下設施的任務，可掛載2枚GBU-57巨型鑽地彈；如果是一般轟炸任務，則可以掛多達80枚500磅炸彈，或者16枚2000磅炸彈。另外，包括GBU-31聯合直接攻擊彈藥、AGM-154滑翔炸彈、AGM-158聯合空對地視距外飛彈，也可攜掛核彈，是美國空軍相當重要的空襲「拳頭」。B-2轟炸機的彈艙隱藏在機腹，其可投放多種炸彈，包括B-61核彈（如圖）。（法新社檔案照）掛載於B-2轟炸機彈艙內的GBU-57鑽地彈。（法新社檔案照）

B-2很好但是有夠貴

B-2轟炸機雖有著不俗身手，但要價十分高昂，若加上研發費用，1架B-2轟炸機的成本逼近22億美元（約新台幣650億元），如此價格可採購20架F-35A戰機、6架可超音速飛行的B-1轟炸機，或者美國空軍大量部署的B-52轟炸機約30架，因此，美軍迄今僅量產21架B-2。而美軍已啟動下一代採用匿蹤設計的B-21轟炸機研發工作，每架成本約7億美元左右，可望比B-2轟炸機實惠得多。B-2轟炸機（右上）與B-52轟炸機（左下）一同飛行，但1架B-2至多可買約30架B-52。（歐新社）

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