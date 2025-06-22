為何美軍轟炸伊朗核設施？ 紐時：以軍攻擊只推遲伊朗核計畫半年

美國總統川普（左1）於美軍襲擊伊朗期間，在白宮戰情室嚴密掌握狀況。（圖擷取自白宮官方「X」）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普宣布，美軍已突襲伊朗福爾多等3處核設施，並將「關鍵核濃縮設施」徹底摧毀，外傳美軍運用B-2轟炸機掛載GBU-57巨型鑽地彈執行這次任務。對於美軍突然加入戰局，《紐約時報》報導，美國情報單位估計，以色列的襲擊只讓伊朗核計畫推遲6個月，且以軍後續攻擊不太可能造成伊朗更大損失。

以色列自13日對伊朗核設施、軍事據點等發動襲擊以來，迄今已進入第10天，雖然以軍戰機、飛彈多次突破伊朗防空系統，精準打擊地面目標。但外界評估，其攻擊對深藏於地表下的福爾多核設施破壞有限，須仰賴美軍B-2轟炸機，投放重達13噸的GBU-57巨型鑽地彈，才能取得顯著成效。川普在美東時間19日表示，他會在兩周內決定是否涉入這場戰爭。



美軍B-2轟炸機參與對伊朗轟炸任務。（法新社檔案照）不過，川普在2天後，即在美東時間21日宣布，美軍已成功完成對伊朗福爾多、納坦茲及伊斯法罕等3處核設施的攻擊行動。外媒引述匿名人士說法稱，美軍投下6枚GBU-57「巨型鑽地彈」，並從潛艦發射30枚「戰斧」巡弋飛彈。

外傳美軍核動力潛艦發射戰斧巡弋飛彈，參與對伊朗打擊任務，圖為美軍潛艦2003年發射這型飛彈的情形。（法新社檔案照）《紐約時報》21日指出，美軍會出手的原因之一，在於美國情報單位估計，以色列對伊朗的打擊，只讓伊朗核計畫推遲6個月左右，且以色列後續對伊朗的攻擊，也不太可能造成伊朗更大損失。

在美國出手後，外界正高度關注伊朗的後續報復舉措，《紐時》分析，現有超過4萬名美軍官兵與文職人員在中東多國服務，其中，數千名美軍官兵可能暴露於伊朗無人機、飛彈及伊朗盟友攻擊可及範圍之中。

外國軍聞網站《戰區》21日發布報導陳述，目前尚不清楚伊朗的指管體系如何運作，以及美軍是否具備額外的軍事能力，使伊朗難以發動大規模反擊，以色列在過去一周打擊伊朗，已減弱了伊朗的遠程彈道飛彈能力。不過，伊朗的短程彈道飛彈、巡弋飛彈與無人機能力，仍對美軍基地造成威脅，若伊朗對區域內的美軍基地發起攻擊，可能導致戰事擴大。

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