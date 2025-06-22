美本土B-2轟炸機飛37小時襲擊伊朗 動用多達14枚巨型鑽地彈

位在地下約92公尺的伊朗福爾多核設施，是美軍主要攻擊目標，美軍出動B-2轟炸機，對其投放12枚GBU-57巨型鑽地彈。（法新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍在當地時間21日空襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3地的核設施，為了摧毀伊朗的地下核設施，《紐約時報》報導，美軍出動7架B-2轟炸機，向伊朗投放總計14枚GBU-57巨型鑽地彈（MOP），其中有12枚用於攻擊福爾多。

據《紐約時報》報導，7架美國空軍的B-2從密蘇里州起飛，不間斷飛行了大約37小時，並在空中進行了多次加油，長途奔襲伊朗核設施，對主要攻擊目標，也就是位在地下約300英尺（約92公尺）的福爾多核設施，投放了12枚GBU-57巨型鑽地彈，另外2枚則投向納坦茲。

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GBU-57「巨型鑽地彈」重達3萬磅，這種武器主要用來摧毀深層地下目標，只有B-2轟炸機才能搭載投擲，一次能搭載2枚，這也是該炸彈首次用於實戰。目前福爾多的損害情形不明，不過，美國航太總署（NASA）火災資訊資源管理系統（FIRMS）指出，福爾多核設施確實出現2次高溫訊號。

另外，美國海軍的喬治亞號巡弋飛彈核潛艦，也向納坦茲和伊斯法罕發射了約30枚戰斧巡弋飛彈。

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