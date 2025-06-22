為何非得美國出手？《衛報》揭以色列打不動福爾多核設施內幕

美軍獨有的GBU-57「碉堡剋星」巨型鑽地彈。這款重達13.6噸的武器，是唯一能有效攻擊伊朗福爾多深層地下核設施的常規炸彈，在本次空襲行動中扮演關鍵角色。（美聯社資料照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普證實，美軍已對伊朗的福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Esfahan）三處核設施發動空襲。根據英國《衛報》的分析報導，這場高風險的軍事行動，其核心目標、戰術手段與背後的技術角力，都圍繞著伊朗最神秘、防禦最嚴密的福爾多地下核設施展開。

美國空軍B-2匿蹤戰略轟炸機。它是美軍機隊之中，唯一能搭載並投擲GBU-57「碉堡剋星」鑽地彈的儎台。（圖取自美國空軍）

為何福爾多非打不可？

根據這篇報導，福爾多核設施之所以成為美、以的眼中釘，是因為其在伊朗核計畫中，扮演著無法取代的關鍵角色。國際原子能總署（IAEA）先前已證實，該設施提煉的濃縮鈾純度已達83.7%，距離製造核武所需的90%僅一步之遙。更重要的是，為防禦空中打擊，整個設施深埋於山體之中，並受到層層防空系統保護，被設計用來抵擋常規轟炸。分析指出，若無法透過外交或軍事手段使其癱瘓，伊朗獲得核武的進程將難以被阻止。

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美軍的王牌：GBU-57「碉堡剋星」如何運作？

報導指出，這項攻擊行動之所以必須由美國主導，原因在於以色列的軍火庫中，既沒有能攻擊福爾多這類深層目標的重型鑽地彈，也缺乏能投擲它的B-2匿蹤轟炸機。

美軍為此動用的王牌武器，是重達13.6噸的GBU-57「巨型鑽地彈」（Massive Ordnance Penetrator, MOP），俗稱「碉堡剋星」。其作戰原理並非僅靠炸藥，而是先利用其巨大的重量與動能，高速鑽入地底深處（據信可達61公尺），隨後再引爆其搭載的常規彈頭，從內部摧毀加固目標。

攻擊戰術：「鑽孔式」飽和轟炸

英國皇家聯合研究所（RUSI）的航空專家布朗克（Justin Bronk）分析，要摧毀如福爾多這般堅固的目標，幾乎確定需要「多次命中」。戰術上，B-2轟炸機將對同一個目標點，連續投擲多枚GBU-57炸彈，以後一顆炸彈鑽入前一顆炸彈已炸開的彈坑方式，藉此達成「鑽孔式」層層深入效果，直至摧毀最底層的核心設施。川普事後也向《福斯新聞》透露，美軍此次行動對福爾多投下了6枚「碉堡剋星」。

儘管美方宣稱攻擊獲得「驚人的軍事成功」，但《衛報》也提及，部分國防官員在事前曾私下警告，即便動用多枚GBU-57，也未必能保證將福爾多「完全摧毀」，最好的情況可能只是使其隧道坍塌並被掩埋。這也凸顯了此次軍事行動背後，仍存在著相當程度的技術風險與不確定性。

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