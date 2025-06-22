為「快奇」無人艇作戰測評暖身？ 中科院月底在蘇澳「系統測試」

軍事迷李忠衛在蘇澳拍攝到一艘新型無人艇停泊的畫面。具有流線型外觀以深藍及白色塗裝，研判是使用低軌衛星的美系軍事平板天線的「快奇x黑潮」無人攻擊艇。（資料照，李忠衛授權提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院17日、18日邀請12家廠商，在蘇澳近海進行水面無人載具公開展示，同時，中科院也緊鑼密鼓地進行「快奇」無人艇測試工作，有機會在作戰測評通過後，明年供國軍大量採購。根據漁業署最新一份「射擊通報」資訊，中科院本月27日至30日將擇定蘇澳近海實施「系統測試」，可能與中科院「快奇」無人艇後續進行的作戰測評有關。

中科院17日、18日在宜蘭蘇澳舉辦水面無人艇公開展示活動，邀請國內、外共12家廠商參加，其中，雷虎、碳基科技及龍德造船等3家國內廠商的無人艇，參與動態性能展示。中科院計畫蒐整廠商無人艇的技術能力，未來匯整給予各個軍種，使軍種可提出符合需求的採購清單，並依據各家展示數據，開發水面無人載具公版控制系統，建立標準化模組。

中科院17日、18日邀集國內外廠商於蘇澳海域，進行無人艇性能測試，圖為雷虎科技「海鯊800」無人艇（前）與沱江級巡邏艦（後）同框。（資料照，記者羅沛德攝）值得注意的是，中科院也持續進行「快奇」攻擊型無人艇的驗證工作，據了解，中科院計畫於國軍8月精準射擊操演期間，展示「快奇」無人艇的實彈攻擊能力，而作戰測評也可望於6月至8月間進行。中科院院長李世強17日表示，基於我國防衛作戰需求，只要今年通過作戰測評，國軍明年度將編列預算，開始大量採購水面無人載具。

而快奇無人艇相關驗證工作，可能在月底再度登場，根據漁業署20日公布的「射擊通報」資訊，中科院6月27日至30日共4天的白天時段，擇定於宜蘭蘇澳近海進行「對海系統測試」，最小半徑約2浬（約3.7公里），藉此讓出海作業的漁民避開管制海域，以策安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法