F-35的對手？ 中國自稱研發6G電戰「神器」能癱瘓其雷達

美軍F-35「閃電II式」匿蹤戰機（如圖），其先進的雷達與感測器融合系統，據報導已成為中國宣稱開發的新型6G電戰系統的鎖定目標。（圖：美國國防部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Army Recognition》引述香港《南華早報》17日的分析報導，中國研究團隊聲稱，他們成功開發出一種由6G技術驅動的新型電戰（EW）系統。據稱，這是全球首款能在同一高頻段之中，同時進行通訊與電子干擾的設備，其設計目標直指美軍F-35「閃電II式」（Lightning II）匿蹤戰機的先進雷達系統。

這項發表於《光通信技術》等學術期刊的研究指出，該系統的核心是一套「微波光子學」架構，使其能夠在鎖定敵方雷達頻率的同時，產生多達3600個幾可亂真的「假目標」信號。報導分析，其意圖在於透過數據飽和攻擊，欺騙並癱瘓F-35戰機所搭載的AN/APG-85先進雷達。

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F-35戰機的作戰效能，高度依賴其被稱為「感測器融合」（sensor fusion）的核心系統，負責將雷達、紅外線等多重情資整合成單一、清晰的戰場圖像。然而分析認為，這也可能成為其弱點。若中國這套新系統成功將大量偽造數據注入F-35的雷達，便可能污染其數據處理，導致戰機電腦產生錯誤的威脅判斷或目標資訊。

儘管該系統的具體部署狀態仍屬機密，但中方消息稱，這項耗資約1千萬美元（約新台幣2兆9569億元）的計畫，已進入早期工業測試階段。

《Army Recognition》在報導的結論中分析，這項發展的戰略意涵，在於它具備了擾亂以雷達為中心的現代化作戰，並挑戰西方現有電子戰對策的潛力。報導認為，中國此舉反映了其在6G等前沿領域，追求軍民應用領導地位的更廣泛雄心，也意味著未來在電磁頻譜領域的技術競賽，將變得更加複雜與激烈。

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