俄國威脅近在咫尺 芬蘭國會表決退出限制布雷的「渥太華公約」

一枚被布設於敘利亞的地雷引爆情形。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭戰事未歇，鄰近俄羅斯的國家積極整軍經武，芬蘭國會跟上了鄰國波蘭、波海三國的腳步，19日透過表決方式，確定退出限制人員殺傷雷布設的《渥太華公約》。芬蘭與俄羅斯的領土接壤邊界長達1340公里，此舉將增加芬蘭的軍備運用彈性，進而遏止俄軍入侵。

芬蘭政府4月1日宣布，計畫退出《渥太華公約》以應對俄羅斯的軍事威脅，《路透》6月19日報導，芬蘭國會當日透過表決方式，決定退出這個限制布設人員殺傷雷的公約。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）表示，芬蘭的鄰國是具有侵略性的帝國主義國家俄羅斯，並非《渥太華公約》簽署國，也殘忍地使用地雷。

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）也說，退出公約是為了保護平民，盡可能地減少傷亡，芬蘭政府與議會都有責任，降低芬蘭受到襲擊的風險。

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圖為芬蘭國會去年開會情形。（法新社檔案照）芬蘭與俄羅斯國土接壤邊境長達1340公里，為北約諸國之最，《路透》報導提到，在通知其他《渥太華公約》簽署國與聯合國之後6個月，芬蘭即可著手儲存地雷。

除了芬蘭之外，鄰近俄羅斯的東歐、北歐國家陸續退出此合約，為北約成員國的波蘭、立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞3月18日宣布，考量當地局勢已根本性惡化，面對俄國軍事威脅日益嚴峻，因此做好捍衛領土與自由的一切準備。

《渥太華公約》共獲得133國簽署，1999年正式生效，意在提倡各國禁用人員殺傷地雷，主要考量地雷埋設拆除不易，在戰後可能誤傷平民，不過，包括中國、美國、俄羅斯及我國，都不是簽署國。

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