【影】美「午夜之錘」轟伊朗核設施 軍事專家指「核偵察機」也在陣中

一架去年12月遠赴美軍中央司令部責任區執行核感測任務的WC-135R核偵察機,隸屬美國空軍第55聯隊第45偵察中隊。(美軍DVIDS網站)

〔記者陳治程/綜合報導〕美國國防部21日發起「午夜之錘」行動(Midnight Hammer),先後空襲伊朗三處戰略核設施,並於22日宣稱已重創伊朗核設施,唯實際戰果尚待進一步確認;軍事專家梅復興指出,美軍此次行動除派遣B-2轟炸機並首度動用GBU-57鑽地炸彈,還罕見地出動能感測核訊號的WC-135R特種偵察機。

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩上將(Gen. Dan Caine)22日於五角大廈召開記者會指出,華府的「午夜之錘」行動共派遣7架B-2匿蹤轟炸機,各搭載2枚GBU-57巨型鑽地炸彈(MOP),搭配上百架護航的多款空中支援儎台,並攜帶精準導引武器;成功發動繼阿富汗戰爭後最大規模的軍事打擊,任務期間在伊朗空境內完全匿蹤。

