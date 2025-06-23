【影】美「午夜之錘」轟伊朗核設施 軍事專家指「核偵察機」也在陣中

一架去年12月遠赴美軍中央司令部責任區執行核感測任務的WC-135R核偵察機，隸屬美國空軍第55聯隊第45偵察中隊。（美軍DVIDS網站）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防部21日發起「午夜之錘」行動（Midnight Hammer），先後空襲伊朗三處戰略核設施，並於22日宣稱已重創伊朗核設施，唯實際戰果尚待進一步確認；軍事專家梅復興指出，美軍此次行動除派遣B-2轟炸機並首度動用GBU-57鑽地炸彈，還罕見地出動能感測核訊號的WC-135R特種偵察機。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、美軍參謀首長聯席會議主席凱恩上將（Gen. Dan Caine）22日於五角大廈召開記者會指出，華府的「午夜之錘」行動共派遣7架B-2匿蹤轟炸機，各搭載2枚GBU-57巨型鑽地炸彈（MOP），搭配上百架護航的多款空中支援儎台，並攜帶精準導引武器；成功發動繼阿富汗戰爭後最大規模的軍事打擊，任務期間在伊朗空境內完全匿蹤。

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God bless the United States Military — the greatest force for freedom the world has ever known. pic.twitter.com/n5zjcsu3o4 — The White House （@WhiteHouse） June 22, 2025

根據美國官方說法，美軍的「攻擊編隊」先後打擊了伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）共三處位於地下的戰略核設施，而執行任務的B-2轟炸機目前已成功飛返位於密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman AFB）。

美軍重挫伊朗地下核武設施的「午夜之錘」行動時間簡表。（美國國防部官方X帳號 @DODRapidResponse）

在美軍及各界關注B-2匿蹤轟炸機、GBU-57鑽地炸彈的同時，軍事專家梅復興今（23）日在個人社群表示，考量美軍此次屬於核打擊行動，日前出動的空中支援儎台之中，幾乎可以確定包含WC-135R「長命鳳凰」（Constant Phoenix）核偵察機；他解釋，該機專司核物質感測，能在遠距外採樣大氣的放射性顆粒、氣體流出及碎片，藉此蒐集敵方核武發展或試爆情資。

他表示，當伊朗的地下核武設施被鑽地炸彈成功穿透山岩，實際戰損也難單以空拍的衛星影像精準評估，這時候就需仰賴WC-135R型機的感測能力，以「聞香隊」的角色為軍方提供高可靠度、高價值的研判依據。

在美軍空襲後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今早在官方社群發文直言，以色列在這次行動中「犯下大錯」，更有外媒報導指稱，伊朗政府計畫將中東商業要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz，或譯荷姆茲海峽），引發外界高度關注。

在美軍21日空襲伊朗後，伊朗最高領袖哈米尼22日首度發聲，直言以色列「犯下大錯」。（伊朗最高領袖哈米尼官方X帳號）

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