從登陸兵力視角看馬祖防衛 馬防部指揮官劉慎謨帶隊「海上反覘」

馬防部2023年實施「雲台操演」，240公厘榴彈砲對海上目標實彈射擊。（取自陸軍臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習將於7月9日至18日登場，國軍駐守於台灣本島、外離島部隊將在這10天9夜之中不間斷練兵，並陸續從事演習前整備。根據軍方訊息，馬防部指揮官劉慎謨中將日前率隊搭船，從海上「反覘」防區內島嶼的防衛整備，且著重於敵可能登陸海灘，強化阻絕設置，後續將結合實兵演練提升整體作戰能力。

根據國防部規畫，今年度「漢光41號」實兵演習於7月9日至18日實施，共計10天9夜的「全程實兵、部分實彈」演訓時程，創下歷年之最，也將延續去年「不劇透」的方式，考驗國軍官兵應處各種狀況的能力。駐守台灣本島、澎湖的五大作戰區兵力，以及外島部隊都已著手演訓前整備。

馬防部指揮官劉慎謨中將（手指前方者）日前即率隊搭船，從海上「反覘」防區內島嶼的防衛整備。（取自青年日報）軍方消息顯示，馬防部指揮官劉慎謨中將日前率領重要幹部，乘船到防區海域進行「海上反覘」作業，也就是從登陸兵力的視角，檢視防守方的灘岸兵力部署、火力運用、作戰計畫有無待強化之處，有助於掌握灘岸現況與精進作戰規畫。

在此之前，鎮守台灣南部的陸軍八軍團指揮官廖建興中將，上周也率隊搭船，從左高外海反覘該地防務，觀察當地的地貌及敵軍可能接近路線，藉此審視我方兵力、火力部署。

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《青年日報》今日報導，海上反覘任務主要是掌握防區灘岸現況，針對敵可能登陸的海灘，積極強化聯合阻絕設置。馬防部後續也將結合實兵演練，透過實裝、實地、實作方式，引領官兵熟悉任務內容，以及狀況應處程序，進一步全面提升防區「實戰化」作戰能力。

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