美加購反無人機系統強化營區防護 學者高志榮提「3面向」借鑑精進

美國國防承包商L3harris公司所開發的「吸血鬼」（VAMPIRE）車載反無人機系統。（L3harris公司官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕如何有效運用低成本、高效益的無人機執行不對稱戰術，並有效預防潛在的蜂群無人機威脅，已是各國軍隊積極探究中的戰爭課題；而烏克蘭「蜘蛛網行動」，更令外界看見軍事基地在無人機戰術下的脆弱之處。國防院學者高志榮分析，我國除可借鑑美軍常態運用人攜、車載和基地反無人機系統，我國也應加強防護機堡，有效保護戰機等價值資產。

（原文「美採購強化反無人機系統戰力對我機場防護之啟示」，由國防安全研究院網路安全與決策推演研究所委任助理研究員高志榮撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

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軍聞網站「歐洲國防工業」6月9日報導，美國國防部將採購L3哈里斯（L3 Harris）公司的「吸血鬼」（VAMPIRE）反無人機系統，借助其在烏俄戰爭的優異實戰表現，冀能發揚其優異攔截性能與低廉成本特性，強化美軍反無人機（C-UAS）戰力。VAMPIRE系統亦在美軍攔截葉門叛軍無人機攻擊獲得優異成果，充分證明其在戰場反制無人機的可靠性，未來可確保美軍與盟軍部隊及關鍵基礎設施安全。本文將以無人機反制系統簡介、軍用機場防護考量運用及結語，分述如後。

無人機反制系統簡介

十年前，無人機被認為只是一種僅限於官方機構的使用技術，然而，在開放無人機休閒娛樂後，民眾對於要塞堡壘地帶法的不熟悉，時常違規接近機場，已造成機場飛航安全及軍事飛行訓練任務取消或延誤等影響，應加以重視。

近幾年美軍為防範無人機攻擊，已籌建數種反制系統，概述如下。

（一）「吸血鬼」系統全名為「載具通用模組化臺板情監偵火箭設備」（Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment, VAMPIRE），其是由WESCAM MX-10D RSTA瞄準射控系統，與「先進精準擊殺武器系統」（APKWS）導引火箭莢艙組成。 VAMPIRE 套件是攜帶型，可以安裝在各種帶有貨廂的車輛上，APKWS為空射火箭加裝雷射導引控制組件，成本較防空飛彈低廉，能使美軍加速完成系統籌建，並部署至部隊發揮戰力。

（二）DroneShield公司生產的無人機干擾槍，近期五眼聯盟採購是項裝備，DroneGun Tactical能於遠端操作干擾，用於對抗無人駕駛飛機系統（UAS），步槍設計得輕便方便使用，遭受干擾的無人機將完整墜落，且對周圍環境不會造成任何損害（砲彈或火箭的破片傷害）。

美軍測試的DroneGun Tactical人攜型反無人機武器。（美國DroneShield公司官網）

（三）Lattice System和Sentry Tower，由美國特種作戰司令部 （SOCOM）使用，包括Sentry塔由雷達和光學感測器組成，運用機器學習演算法處理數據，來進行威脅檢測、識別和跟蹤，之後導控Anvil小型無人機予以撞擊摧毀來襲無人機。

2021年接受美軍陸戰隊測試的「哨兵塔」光學感測器（圖左直立者），由美國國防公司Anduril研製。（美軍DVIDS網站）

（四）雷神之錘，空軍研究實驗室成功測試了一種新型THOR武器，該武器使用強大的微波能量爆發，來使一大群無人機遭摧毀或癱瘓，貨櫃車廂運作，兩人協助下，只需三小時即可完成設置，並且培訓容易，一般市電電力即可使用。

（五）沉默弓箭手（Silent Archer），為美國陸軍使用的反無人機系統技術，該系統旨在對抗小型、緩慢和低空飛行的無人機，對武裝部隊、機場無線電天線及防空飛彈雷達構成威脅，系統具有雷達和電子感測器等功能，可識別、跟蹤和電子戰干擾小型敵方無人機，搭配其他硬殺及軟殺系統使用更具全面性。

軍用機場防護考量運用

中國可運用灰色地帶行動封鎖時，將船載無人機群前推部署至鄰接區海域內，並配合島內配置兵力，依作戰需求進行監視、偵察或攻擊，殊值我國重視。現行我機場戰機雖很少露停（運輸及反潛機具威脅），戰機抗炸機庫前方出入口仍是威脅破口，飛機、指揮鏈路（含無線電）天線及防空飛彈及雷達均較脆弱，亦須防護無人機蜂群攻擊。

上述美軍購製裝備分別為硬殺及軟殺兩大類，其適用於機場防護的做法，概述如下。

（一）VAMPIRE運用火箭硬殺無人機，距離僅數百公尺，應部署於機場四周，面向外側，數量應8套以上，因其有擊爆後本身彈體破片問題，適合對抗中國25公斤以下之小型無人機，作戰時期使用。

（二）DroneGun Tactical干擾槍，步槍設計雖能輕便使用，干擾仍有一定距離，適合憲兵部隊於管制哨所就近目視使用，或於受令後攜行前往干擾，對中國2公斤以下之微型無人機實施干擾，周圍環境較不會造成損害。

（三）Lattice System和Sentry Tower，由Sentry塔雷達和光學感測器偵蒐演算檢測、識別和跟蹤，後導控Anvil小型無人機予以撞擊摧毀來襲之微型無人機，與項次一部署需求相同，其造價應相對低廉，破片損害將較小，惟遇到相對較大機型時，撞擊效益恐受影響。

美國空軍研究實驗室（AFRL）推出的「索爾」實驗性蜂群無人機反制武器。（美國空軍研究實驗室官網）

（四）雷神之錘使用強大的微波能量爆發，使一群微及小型無人機遭摧毀或癱瘓，應部署於機場四周四個角落約可重疊涵蓋，效果將較大，對周遭外圍民間設施較不易損害，惟民間頻段須區隔避免遭干擾。

（五）沉默弓箭手，可強化識別跟蹤，繼之以電子戰干擾，範圍距離較近，民用頻率較易管控區隔，需機場四周多面部署，所需數量更多，適合針對微型無人機執行。

美國陸軍採用的「沉默弓箭手」（Silent Archer）車載反無人機系統。（美國SRC公司官網）

政策建議

由於中國軍力增強快速，近年來軍事威懾已轉變為繞台、擾台及隔離/封鎖灰色地帶行動等演習作為，再加上俄烏戰場上，烏克蘭的無人機群珍珠港式的突襲俄羅斯五大轟炸及預警機基地，重創俄軍戰略核打擊部隊， 殊值警惕，研提政策建議如後。

（一）我空軍基地對微、小型無人機，僅使用干擾槍防護，目獲仰賴塔台及場面執勤人員，預警能力不足，應妥慎加速規劃干擾系統以增強防護空軍戰力。

（二）戰機抗炸機庫出入口，應增設攔截防護網，以防止小型無人機攻擊。

（三）國軍其他軍事單位亦須因應部隊需求檢討強化。

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