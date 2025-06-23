為「午夜之錘」開路 美軍可能動用AGM-88飛彈制壓伊朗雷達

美國海軍F/A-18戰機發射AGM-88E反輻射飛彈；據信這款飛彈也參與美軍轟炸伊朗核設施任務。（取自美國海軍網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍21日發動「午夜之錘」（Operation Midnight Hammer）行動，派出7架B-2轟炸機投放14枚GBU-57巨型鑽地彈，轟炸伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕等3地核設施，讓伊朗措手不及。外國軍聞網站分析，除了B-2轟炸機、發射「戰斧」巡弋飛彈的俄亥俄級核潛艦等兵力，先進戰機也可能動用AGM-88反輻射飛彈，對伊朗防空系統雷達先行制壓。

在美軍成功實施「午夜之錘」行動打擊伊朗核設施後，美國國防部長赫格塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩上將22日上午8時（台灣時間22日晚間9時）召開記者會，對外說明軍事行動經過。凱恩表示，7架從美國本土起飛的B-2轟炸機組成主力打擊編隊，經歷18個小時飛行、接受多次空中加油的情況下，悄悄地飛抵目標區。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩上將22日於五角大廈記者會之中，說明「午夜之錘」行動細節。（法新社）他提到，美軍使用多種欺敵戰術，第四代、第五代戰機也透過高空、高速方式非在打擊編隊前方，並掃除敵軍戰鬥機與地對空飛彈威脅。且在接近佛爾多與納坦茲時，戰鬥機採用了高速制壓武器（high-speed suppression weapons），並對地對空飛彈採取先發制人打擊，確保飛行編隊安全。

雖然凱恩未進一步說明「高速制壓武器」為何，但外國軍聞網站《戰區》（The War Zone）分析，這可能是指美軍的AGM-88高速反輻射飛彈，最先進的型號為AGM-88E，可供包括F-16、F/A-18系列戰鬥機，以及EA-18G電戰機等多種戰鬥機使用。

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AGM-88反輻射飛彈可以超音速飛行並追蹤雷達訊號，進而把陸基、艦載雷達「打瞎」，使敵軍反制武器無法正常運作，其性能因不同型號而異，射程約介於90至150公里，最新型的AGM -88E還可以在雷達關閉閃躲攻擊時，持續追蹤目標，進而提升命中率。另外，我國也是AGM-88系列飛彈用戶，外界推測應為採購AGM-88B「控制段改裝」（HCSM）次型號，可增進F-16V戰機的整體戰力。

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