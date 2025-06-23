印尼海、空軍都想大買特買 有意購入義國「加里波底號」航艦

義大利海軍去年10月退役的輕航艦「加里波底號」（CVH 551）。（義大利海軍官方X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕印尼日前在首都雅加達舉辦的印尼國防展（Indo Defence 25）上，先後敲定土耳其「可汗」、南韓KF-21戰機的採購合約，與此同時，印尼也持續為海軍引進現代化軍備。繼向法國購入2艘「進化版鮋魚級」潛艦之後，有外媒近日報導指出，印尼不排除向義大利採購已退役的「加里波底號」航艦，強化海軍戰略嚇阻力。

軍聞媒體「Naval News」21日報導，6月11日至14日舉辦的印尼國防展上，一間東道主國內的國防公司REPUBLIKORP，展示了1艘新型航艦的概念設計模型，從模型實體可見，這艘航艦採用了滑跳式甲板、中置艦島設計，並將其命名為「加里波底號」，儘管該艦和義國退役航艦「撞名」，但兩者艦體設計多有差異。

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不過，除了「撞名」的新艦艇，這篇報導進一步陳述，印尼近年持續表達採購海軍航空母艦的高度意願，義大利芬坎蒂尼（Fincantieri）造船集團也在展會期間證實「確有此事」，意指印尼不排除採購義大利海軍去年10月退役的同名航艦。芬坎蒂尼集團海事業務總監曼西尼（Mauro Mansini）透露，兩國政府現正對此進行磋商。

圖為「加里波底號」輕航艦（中前方）2013年率義國海軍水面艦出航，編隊進行演訓的情形。該艦仍有15至20年壽期，整修後可由印尼海軍繼續操作，提升區域戰略嚇阻。（義大利海軍官方Facebook）

1983年下水、1985年成軍的「加里波底號」航艦，是義大利海軍過去40年的主力輕航艦，排水量僅1萬4000噸左右，其滑跳式甲板可供至多16架的AV-8B艦載攻擊機起降，抑或改搭載18架各式直升機，任務能力多元。而在該艦退役後，義大利海軍的航空兵力核心，則改以排水量達3萬噸的「加富爾號」航艦（CVH550），以及排水量近4萬噸的「蒂里雅斯特級」兩棲突擊艦挑起大樑。

曼西尼強調，義大利加里波底號輕航艦狀態良好，尚有15至20年的運作壽期，若經適當檢整，仍可滿足印尼海軍當前的作戰需求。此外，土耳其無人機大廠拜卡（Baykar）也透露，印尼有意向其購入TB3型機作為艦載無人機，全案有機會上看60架，這也是該機型首度在媒體面前公開。

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