軍武圖輯》F-5戰機除役在即 四機編隊飛行秀最後英姿

空軍F-5系列戰機進行除役前的四機編隊飛行。（記者游太郎攝）〔記者游太郎／花蓮報導〕國防部宣布，在我國服役逾半世紀的F-5系列戰機，將在7月4日舉辦除役儀式，國軍連日來拍攝紀念影片，期盼讓國人一同見證榮耀。空軍花蓮基地今天上午出動4架（2架RF-5E、2架F-5F）戰機，拍攝除役前紀念影片的四機編隊畫面，吸引大批航空迷前來，拍攝F-5服役期倒數計時的最後身影。

F-5四機編隊展現精實訓練成果。（記者游太郎攝）陳姓資深航迷說，F-5將在7月4日除役，能夠拍攝的機會不多了，「拍一次就少一次」，尤其是今天難得出現四機編隊，由2架RF-5E偵照機及2架F-5F雙座機編成，看了心裡很酸、也很感動，尤其是來自全國各地的航迷，紛紛排休假前來花蓮拍攝，更是近幾年來難得的盛況。

F-5F戰機（前）降落後和F-16V（後）同框，呈現即將絕版的畫面。（記者游太郎攝）航迷們說，7月4日除役當天的儀式內容，目前僅公布連日來拍攝的紀念影片及靜態展示，希望當天也能有比照當年F-104除役盛況，不敢奢望有不同機種編隊的驚喜，至少讓F-5戰機在台灣的天空飛最後一趟，以實質的行動，讓其貢獻堅持到最後一刻。RF-5E偵照機降落前，飛越花蓮七星潭海域。（記者游太郎攝）

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