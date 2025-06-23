【影】法飆風戰機首射MICA NG飛彈 比我幻象同型彈射程增40％

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕法國國防部國防採購局（DGA）20日表示，一架飆風（Rafale）戰機日前在地中海上空發射一枚量產型的「新世代雲母」（MICA NG）飛彈，首度驗證其設計可行性，也為這款歷史悠久的空對空武器翻新篇章。根據法國軍方規劃，「新世代雲母」飛彈將有紅外成像被動導引、主動雷達導引兩種構型，預計5年後開始交付法國空軍服役。

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法國19日在地中海上空首度試射的「新世代雲母」（MICA NG）中程空對空飛彈。圖為以靶機的鏡頭為視角，捕捉到飛彈擊中前的畫面。（法國國防部官網）

法國國防部新聞稿指出，法國國防採購局19日安排1架法國空軍的飆風戰機，搭載量產型的「新世代雲母」中程空對空飛彈，飛至地中海上空，試射搭載新型紅外線導引模組的彈藥，順利完成首次實彈射擊驗證。從法國國防採購局釋出的官方影片可見，法軍先發射一架靶機，隨後由飆風戰機發射「新世代雲母」飛彈將其擊毀，這段影片還揭露靶機視角與飛彈逼近的畫面。

「雲母」為歐洲MBDA集團開發的多用途中程空對空飛彈，MICA NG即為該系列最新型號。新一代雲母飛彈分別有搭載紅外熱成像被動導引、主動雷達導引兩版本，皆換裝新雙脈衝發動機（dual pulse motor），飛彈機動性更高，兼具視距外（BVR）和近程（SR）作戰能力；相比我國幻象2000-5戰機搭載的前代雲母飛彈，新世代飛彈射程增加了40%，是飆風戰機「專用」的新一代空優武裝。

左為新一代雲母飛彈的主動雷達導引頭，右為安裝紅外熱顯像追蹤模組（IR）的新一代雲母飛彈。（歐洲MBDA集團官方X帳號）

此外，MICA NG飛彈在近距離作戰時，可視需求選擇射後／射前鎖定（LOAL/LOBL）模式，並可與飛行員的戰術頭盔聯動，發揮「看哪打哪」的性能；另一方面，該彈的紅外熱成像被動導引段，可作為「紅外線搜索追蹤系統」（IRSTS）使用，使飛行員具備相關追瞄能力，戰術應用彈性大。

根據最新規劃，法方計畫在2030年左右開始交付新一代雲母飛彈，有效提升既有飆風戰機F4/F5構型的空中攔截、近距離纏鬥及自我防禦等任務打擊能力，維繫法國空軍的作戰優勢。

法國國防部最新規劃指出，MICA NG飛彈最快將於5年後開始交付，屆時法國空軍的飆風戰機（如圖）將可搭載新一代空優武裝，維繫該軍的制空優勢。（歐洲MBDA集團官網）

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