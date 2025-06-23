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美B-2轟炸機出擊37小時猛攻伊朗 機艙內竟藏「冰箱與微波爐」

2025/06/23 13:30

美軍B-2轟炸機搭載微波爐、冰箱與廁所，支援歷時37小時的「午夜之錘」轟炸任務。（圖：美國國防部）美軍B-2轟炸機搭載微波爐、冰箱與廁所，支援歷時37小時的「午夜之錘」轟炸任務。（圖：美國國防部）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍7架B-2匿蹤轟炸機21日參與代號「午夜之錘」（Midnight Hammer）的遠程轟炸任務，對伊朗福爾多（Fordow）等地的核設施發動空襲。這場歷時37小時、堪稱自911事件後最長的B-2轟炸機實戰出擊，除了展現美軍精準打擊能力，也曝光了轟炸機內罕見的微波爐、小冰箱與廁所等「生活化細節」，意外成為此次軍事行動的最大反差亮點。

根據《紐約郵報》報導，這批B-2轟炸機自美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman AFB）起飛，期間接受多次空中加油。作為長程作戰平台，B-2座艙特別配備微波爐與迷你冰箱，以供兩名機組員在極限飛行中保持清醒與體力，同時設有可供短暫躺臥的休息空間與廁所設備。

此次任務的高潮在伊朗上空展開，美軍以接近無通訊的方式，完成與護航戰機與支援機群的編隊會合，展開25分鐘的精準轟炸。根據美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Gen. Daniel Caine）說法，帶頭的B-2轟炸機於美東時間晚間6時40分，投下兩枚GBU-57「碉堡剋星」重型鑽地彈，首波命中福爾多核設施內多個深藏目標。

美軍在「午夜之錘」行動之中，共出動超過125架軍機，包括第四、第五代戰機、空中加油機、核潛艦與偵察機等。凱恩強調，全程幾乎無通訊的空中協調，是美軍聯合作戰協同步調的高度展現。

B-2匿蹤轟炸機單價高達20億美元（約新台幣594億元），美軍目前僅擁有19架。自1997年服役以來，B-2為多項長程打擊任務主力，此次行動不僅凸顯其戰略價值，世人也藉此機會，一窺現代空中作戰背後，鮮為人知的機艙內生活樣貌。

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