遏止中國 美軍「航艦殺手」NMESIS系統長駐菲律賓

在菲律賓巴丹島上的NMESIS，是一種安裝在遙控卡車上的反艦飛彈發射裝置。（圖：美國陸戰隊）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事網站《Army Recognition》20日轉引《菲律賓通訊社》報導，美國新一代岸置反艦系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）在4月至5月「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演結束後，仍持續部署在菲律賓，並納入菲律賓海軍陸戰隊訓練使用，象徵美菲聯防進入新階段。

NMESIS 由「ROGUE-Fires」無人戰術輪車搭載，可遠端遙控操作，具備高度機動性與「打了就跑」的生存能力，特別適合部署於第一島鏈的崎嶇地形與前線島嶼。其搭載的「海軍打擊飛彈」（NSM），由美國雷神與挪威康斯伯格（Kongsberg）共同開發，具高亞音速、匿蹤、紅外成像與自動目標識別等導引技術，專為突破敵方艦艇防空網設計。

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《Army Recognition》指出，NMESIS不僅是一套火力系統，更代表美軍「分散殺傷」概念的實踐。該系統具備與美軍與盟國指揮系統整合的數位介面，可透過空中偵察與情監偵（ISR）平台接收目標數據，並與「先進野戰砲兵戰術資料系統」（AFATDS）連結，執行跨域聯合作戰。

NMESIS系統的遙控無人發射車發射「海軍打擊飛彈」（NSM）。（圖取自美軍DIVDS網站）值得關注的是，此系統曾於5月25日參與第9度「海上戰士合作」（KAMANDAG 9）演習，在呂宋北部與巴丹群島實施模擬反艦射擊。此地靠近南海與菲律賓海交界的巴士海峽，是中國艦隊進出西太平洋的戰略要道。分析普遍認為，這項部署明確傳遞「海上拒止」訊號，意在強化對中國解放軍的嚇阻力。

此外，今年「肩並肩」演習規模歷來最大，共有逾1.4萬人參與，除美菲外，還包括日本、澳洲、英國、法國與加拿大等國部隊，並有多個歐洲盟國派員觀察。NMESIS 的常態部署，凸顯區域安全合作已從演訓階段進入實質戰力整合，美方正積極拉攏盟邦，建構針對南海與台海風險的多層嚇阻體系。

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