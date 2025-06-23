烏被俄「電爆」的陸射小直徑炸彈獲生機 美、瑞大廠要重新設計引擎

GLSDB是由波音與SAAB公司合作開發，將空用的GBU-39與M26火箭彈體整合開發而成，射程可達150公里。（取自SAAB官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍事媒體《Defense Express》21日報導，一度被寄予厚望、卻在烏克蘭戰場上受到電子干擾而表現不佳的「陸射小直徑炸彈」（Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB），如今正迎來重生契機。其原廠瑞典軍工企業紳寶公司（Saab）與美國國防科技新創廠商安杜里爾（Anduril）合作，為升級版GLSDB提供全新設計的固態火箭引擎。

GLSDB由M26火箭推進器、接合器與GBU-39/B滑翔炸彈組成，射程可達150公里。此次升級聚焦於更換推進器，引擎由美國新創公司Anduril提供。（圖取自Defense Express）

GLSDB的原始設計，是將波音（Boeing）公司製造的GBU-39/B小直徑精準滑翔炸彈，結合M26多管火箭系統的發射推進器，使其可在150公里外進行精準攻擊任務。不過，在烏克蘭戰場實際操作中，GLSDB高度仰賴GPS衛星導航，卻難以抵抗俄羅斯強大的電戰干擾，導致命中誤差從原先數公尺，擴大至30至50公尺，使原本威力有限、僅129公斤重的彈頭失去殺傷效果。

請繼續往下閱讀...

儘管目前GLSDB僅由烏克蘭實戰部署，尚無其他已知用戶，但《Defense Express》報導陳述，Saab與Anduril此時投入資源研發與改良，並準備大規模量產，顯示雙方已找到關鍵解方，準備推出「改良版GLSDB」。根據《路透》3月報導，該系統已完成測試，並準備再度投入烏克蘭戰場。

值得注意的是，負責升級的安杜里爾公司，其火箭發動機系統部門將採用2023年收購的Adranos公司技術。Adranos研發的專利燃料ALITEC，採用鋁與鋰混合，據稱可提升高達40％的推進效率。Anduril強調，他們的新設計與製造工藝，將能以更快速度、更大規模與更低成本，生產新一代引擎，Anduril預定2026年進入全速量產階段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法