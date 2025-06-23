可望成為64年來首位文人國防部長 南韓國會議員安圭伯獲提名

南韓國會議員安圭伯被提名為國防部長，可望創下南韓64年以來首位文人部長紀錄。（取自安圭伯臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕南韓總統李在明今（23）日提名10名部長級官員，其中，共同民主黨籍國會議員安圭伯可望接任國防部長。安圭伯在國會任職期間，長期關注國防事務，更是自1961年爆發「516軍事政變」迄今64年以來，第一位文人國防部長，打破該職務長期以來多由退將出任的慣例。待國會聽證程序完竣、獲得總統正式提名，安圭伯即可走馬上任。

南韓媒體《韓聯社》今日報導，李在明23日提名10位部長級官員人選，包括外交部長、統一部長、國防部長等要職。南韓總統秘書室長姜勳植表示，被提名者將在各部會落實李在明施政理念，被賦予開展「實用主義」外交、緩解朝鮮半島緊張局勢、因應氣候危機等明確使命背景下，取得實質性成果。

值得注意的是，共同民主黨籍國會議員安圭伯被李在明提名為國防部長，可望使南韓自1961年「516軍事政變」爆發迄今64年以來，再度有文人出任國防部長。南韓國防部長多由退役上將或中將出任，上一位文人國防部長為玄錫虎，他自1961年1月30日任職至同年5月18日，受到前南韓總統朴正熙發動政變影響而離任。

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前南韓國防部長金龍顯被指控參與去年戒嚴，18日被南韓檢方起訴。（歐新社檔案照）南韓媒體《韓民族日報》23日報導，雖然南韓國防部長表面上由文官出任，但事實上，該職務長期以來都是由退將出任，南韓去年12月3日發生短暫的戒嚴，退役中將、前國防部長金龍顯被指控涉入其中，致使文人出任國防部長的呼聲越來越大。雖然前總統盧武鉉、文在寅都曾嘗試任命文人防長，卻因北韓核威脅等理由而作罷。

安圭伯現年64歲，士兵退伍的他未歷練軍、士官職務，但他具有將近40年的豐富參政經驗，2008年成為國會議員，並曾參與南韓國會國防委員會運作長達14年，也被視為少數熟稔國防事務的文人背景政治人物。《韓民族日報》報導指，安圭伯參與國會國防委員會運作期間，嚴密地監督部隊事務，並提出改善官兵待遇、支持國防產業發展的法案，獲得了來自南韓軍方的好評。

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