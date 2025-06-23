快上加快！德國欲整合極音速無人機與IRIS-T超音速飛彈

這張模擬概念圖顯示，德國POLARIS公司開發的無人飛行載具於海上飛行，其背部搭載一枚IRIS-T短程空對空飛彈。（圖取自POLARIS官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國軍工企業迪爾防務公司（Diehl Defence）與民營太空飛行器研發商POLARIS Raumflugzeuge，於巴黎航展宣布簽署獨家合作協議，將共同打造具備攻擊能力的極音速無人飛行載具，並整合IRIS-T超音速短程空對空飛彈，組成新型「空中發射與攻擊系統」（Airborne Launching and Attack System, AirLAS）。

德國新創公司POLARIS研發的極音速無人機地面靜態照。此機體具備水平起降能力，未來將結合德國迪爾防衛公司（Diehl Defence）的IRIS-T飛彈，發展成為可重複使用的「空中發射與攻擊系統」（AirLAS）。（取自POLARIS官網）

外國軍聞網站《Defense Blog》報導指出，此舉將重塑德國未來防空與遠程精準打擊的架構藍圖。根據雙方說明，AirLAS系統以POLARIS公司正在開發的可重複使用無人飛行載具為基礎，可執行長時滯空監控、空中發射與多域部署任務。

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整合的IRIS-T飛彈原為戰機掛載的主力武器，首次搭載至無人載具，預示未來可由無人系統執行精準的空優作戰任務，無需冒飛行員安全風險穿越敵軍防空區。

POLARIS強調，這型飛行載具日後還可加裝上級火箭段，用於小型衛星發射或科學載具投射，具備科研與軍事雙重用途。該公司目前正執行德國聯邦國防裝備、資訊科技與維修局（BAAINBw）於今年2月授予的極音速研究載具開發計畫。

報導指出，AirLAS未來可望納入德國、法國與西班牙聯合推動的「未來空戰系統」（FCAS）架構，也具潛力部署至海上平台，成為具模組化潛力的跨域武器系統。迪爾防務公司指出，此項目正回應現代防空面臨的機動性、成本與戰場生存挑戰，藉由結合成熟飛彈與無人載具，可提供更長射程、更大彈性與快速反應能力。

首輪飛行測試預定於今年稍後展開，德國此番布局也被視為歐洲對抗中、俄先進飛彈威脅，推進無人空中作戰概念的重要一步。

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