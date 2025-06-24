揭密！B-2飛官的「作戰餐」曝光：火雞三明治絕不能加起司

B-2轟炸機執行40小時長程任務的背後，是飛行員對抗疲勞與生理極限的嚴峻考驗，連飲食都需嚴格控管。（路透）

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〔編譯陳成良／綜合報導〕在一趟動輒超過40小時、價值20億美元的B-2匿蹤轟炸機長程任務中，決定成敗的關鍵，或許不是先進的武器系統，而是一份火雞三明治。根據《路透》的專題報導，B-2飛行員在執行跨洲際奔襲前，最重要的準備工作之一，竟是接受嚴格的營養學教育，學習如何透過「吃」來對抗極度疲勞與生理極限。

曾駕駛B-2長達9年的退役中將巴舍姆（Steve Basham）向《路透》透露，在備戰期間，飛行員會進行睡眠研究與營養學培訓。他解釋說：「我們會學習什麼食物能讓我們清醒，而什麼又能幫助我們入睡。」這一切都至關重要，因為精準的飲食控制，能有效管理消化速度，這在一架只有一具化學廁所的狹小座艙內，是個非常現實的問題。

巴舍姆表示，他執行任務時的首選餐點，是夾在全麥麵包裡的火雞三明治，而且絕不加起司。「總之就是盡可能地清淡無味，」他說。除了正餐，一些飛行員會靠嗑葵花籽來在兩餐之間保持清醒。

報導指出，B-2轟炸機不加油的航程遠達約1萬1000公里，但多數任務仍需多次空中加油。這也是整個長程飛行中最艱鉅、最危險的環節，尤其是在飛行員已極度疲勞的返航途中。

巴舍姆形容這是一種「盲眼加油」。由於B-2的加油口在駕駛艙後方約5公尺處，飛行員完全看不到加油管的對接過程，只能依賴加油機上的燈光信號與平日牢記的參考點，在漆黑的夜空中完成對接。他回憶道：「在進入敵國領空前，是腎上腺素讓你撐下去。但任務結束後，腎上腺素消退了，你卻還有最後一次加油要面對。」

B-2轟炸機的座艙內，僅有駕駛座後方一塊小空間，可供一名飛行員在帆布床上短暫躺臥休息。儘管其匿蹤設計與「線傳飛控」（fly-by-wire）系統極為先進，但這款轟炸機的成功，最終仍取決於兩名機組人員的生理與心理極限。巴舍姆坦言：「我們的飛行員讓這一切看起來很簡單，但事實上，這遠非易事。

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