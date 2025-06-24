世界戰火不斷國軍續練兵 航特部眼鏡蛇直升機射火箭彈、機砲秀戰力

「超級眼鏡蛇」攻擊直升機為今日演訓主角，對模擬目標發射2.75吋火箭彈精準打擊。（記者蔡宗憲攝）〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中東戰事持續升溫，台灣也面臨中國長期軍事威脅，國防戰備從未鬆懈。屏東三軍聯訓基地今（24）日上午砲聲隆隆，陸軍航空特戰指揮部602旅展開例行操演，以AH-1W「超級眼鏡蛇」攻擊直升機為主角，搭載2.75吋火箭彈與20公厘機砲，對模擬目標實施精準打擊，現場相當震撼，展現國軍堅強戰力。

清晨8時許，陸航602旅的AH-1W直升機編隊掠過低空，發動機轟鳴聲響徹山谷。操演模擬敵軍陣地攻擊，數架眼鏡蛇直升機迅速鎖定目標，先以2.75吋火箭彈進行遠程壓制，火光四濺，接著20公厘機砲掃射，彈雨傾瀉而出，精準命中靶區，爆炸聲此起彼落，場面相當震撼。現場軍事迷屏息凝視，讚嘆國軍火力與飛行員技術。

「超級眼鏡蛇」攻擊直升機對模擬目標發射20公厘機砲。（記者蔡宗憲攝）此次操演旨在驗證陸航602旅快速反應與精準打擊能力，AH-1W作為陸軍主力攻擊直升機，具備強大火力與機動性，能有效應對敵方裝甲與地面目標。陸航這次操演全程嚴謹，模擬實戰情境，強化飛行員與地勤協同作戰默契。

軍方表示，面對區域緊張局勢，國軍持續精進戰備訓練，確保捍衛領空與領土安全。三軍聯訓基地每年「聯勇操演」，驗證陸海空軍聯合作戰效能。操演602旅展現的高度戰備水準，讓民眾對國軍信心倍增。

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