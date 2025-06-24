中科院技轉軍用外骨骼挺長照 照服員可穿「輕量版」搬移長者

國防部2021年舉行記者會，展示下肢版本的外骨骼動力服。（資料照，國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院近年來從事「軍用外骨骼動力服」研發工作，讓官兵可更輕鬆地搬運砲彈、重機具與戰場傷患。中科院今日表示，「軍用外骨骼」一案已進入第二階段，從原本下肢延伸至上肢及全身，另依據就養機構照服員需求，重新設計輕量化、軟式的「輕量織物式無動力外骨骼」，讓照服員可更輕鬆地搬移長者、患者，滿足醫療照護需求。

國軍的軍用外骨骼動力服自2020年至2023年研發下肢系統，隨後自2024年至2027年研發上肢與全身版本，軍備局、中科院為此案貢獻甚多。中科院表示，「軍用外骨骼」進入第二期計畫，不僅將增強空軍官兵執行戰機飛彈裝掛的效能，未來在直升機蒙皮、戰甲車體檢修工作時，也能更加得心應手。

中科院表示，其接續第一期研製下肢軍用外骨骼成果，目前已完成上肢動力機構設計、非動力上身外骨骼打樣、上肢與下肢機構結合設計等多項工作，期盼提高單兵負重能力、增加戰鬥時間、減輕長時間肌力負荷及擴大執行任務能力，可運用於裝備、彈藥搬運、重機具操作、戰場傷患救助及執行特殊作戰任務等，對於步兵野戰或砲兵荷重上，均可有效提升作戰效益。國軍在2023年台北航展現場，展示下肢版軍用外骨骼的運用成果。（資料照，記者田裕華攝）

中科院接續陳述，軍用外骨骼在輔助民間產業升級方面，可擴大應用外骨骼系統於機械手臂、汽車製造、物流倉儲、農林業、救災及醫療照護等，提供人員輔助動力，減輕作業負荷，降低職業傷害。

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此外，中科院軍用外骨骼也有了指標性的民用技轉對象，中科院表示，經檢討相關可移轉技術，依據就養機構照服員需求，重新設計一款輕量化、軟式、穿戴便利的「輕量織物式無動力外骨骼」，透過中科院研發軍用外骨骼所累積的力學荷重轉移分散、綁帶、軟墊、扣具等人因設計相關經驗與技術，協助穿戴的照服員將長者、患者從床移位至輪椅、馬桶時，可減輕腰部受力，輔助照服員「出力但不費力」、安全地執行照護需求。

中科院表示，這款新裝備穿戴方便、不需電力、重量不到1公斤，當照服員彎腰時，裝置內部的支撐結構會主動協助分擔重量，就像是穿在身上的「第二條脊椎」，相關技術研改規劃於6月底前完成，並提供就養機構6套執行合作場域測試及試用回饋等推廣工作。

另就醫療輔助應用部分，中科院表示，其亦同步開發非動力及動力外骨骼，目前皆已函詢衛福部，辦理醫療器材屬性認定及相關認證測試需求，朝向第一等級、第二等級醫療產品認證作業，進一步可推廣應用於長照病人及復健中風病人，期盼嘉惠國防與社福體系的人力健康與照護福祉。

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