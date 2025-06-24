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F-35B整裝待發！美兩棲攻擊艦進駐日海軍基地 強化對中威懾火力

2025/06/24 11:05

美國海軍23日將兩棲攻擊艦「的黎波里號」正式部署至日本佐世保海軍基地。（法新社資料照）美國海軍23日將兩棲攻擊艦「的黎波里號」正式部署至日本佐世保海軍基地。（法新社資料照）

黃其豪／核稿編輯

的黎波里號艦長約257公尺，可供F-35B匿蹤戰鬥機起降。（路透資料照）的黎波里號艦長約257公尺，可供F-35B匿蹤戰鬥機起降。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍23日將兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）正式部署至日本佐世保海軍基地，並向媒體公開了艦內部分區域。

《共同社》報導，美國海軍2019年部署兩棲攻擊艦「美利堅號」（USS America）在佐世保海軍基地，的黎波里號本次將接替其任務。

的黎波里號艦長約257公尺，搭載飛行甲板，可供F-35B匿蹤戰鬥機和魚鷹運輸機起降，能在緊急情況下迅速投射海軍陸戰隊戰力、運補物資。

的黎波里號甲板和機庫23日首度向日本媒體公開。美國海軍透露，該艦重視航空作戰，為容納戰機和燃料保留了足夠的空間。滿載排水量達4.5萬噸，平時艦上官兵人數總計約為1100人。

的黎波里號艦長帕克（Eddie Park）當天表示：「這艘船艦將強化航空與水陸兩棲作戰能力。並為維護印度太平洋地區的安全保障做好了準備。」

美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）上將本月稍早警告，中國正積極打造能在全球活動的海軍。預計的黎波里號將與西太平洋地區的盟友和夥伴密切合作，防範任何可能的侵略行動，並在必要時確保戰鬥勝利。

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