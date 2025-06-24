【影】完美擋下伊朗彈道飛彈 美軍愛國者飛彈攔截數突破1000大關

Footage of a PATRIOT SAM battery engaging an incoming Iranian ballistic missile attack over Qatar. pic.twitter.com/YUvuBoerhR — OSINTtechnical （@Osinttechnical） June 23, 2025

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍22日發起「午夜之錘」行動，運用鑽地炸彈、戰斧飛彈等武器，打擊伊朗三處地下戰略核設施，引發德黑蘭當局不滿，並在當地時間昨（23）晚空襲美軍駐卡達基地，所幸「愛國者」防空系統成功攔截，未造成傷亡。有外媒指出，此次攔截不只讓該愛國者飛彈總攔截數突破一千大關，烏克蘭、沙烏地阿拉伯的實戰經驗，更讓美軍的攔截能力更加精進。

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圖為美軍駐卡達烏代德基地（AUAB）的愛國者二型（PAC-2）防空系統。（美軍DVIDS網站）

22日遭美軍「午夜之錘」行動摧毀戰略核設施後，伊朗宣稱將展開報復，並在昨日晚間率先空襲美軍駐卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。從開源情報可見當地出現陣陣火光，巴林、阿聯酋等鄰國更一度關閉領空，影響空中安全；然而，美軍中央司令部（CENTCOM）昨夜證實，此次伊朗彈道飛彈襲擊，已被「愛國者」防空系統攔截，無人傷亡。

對此，知名軍聞媒體《戰區》（The War Zone）主編羅格韋（Tyler Rogoway）在個人社群上透露，伊朗此次空襲行動成功讓美軍的「愛國者」系統攔截數突破一千枚，他並指出，烏軍操作同型系統攔截俄軍飛彈、沙國攔截胡塞武裝攻擊的經驗和數據，都有助於美軍精進該系統的攔截效能，確保基地安全。

Patriot batted 1000 today. A lot of software improvements for Patriot have come out of the war in Ukraine. Saudi's defense against the Houthis as well, but I have been told Ukraine was a huge leap. Mounds of constant data from real engagements used to tweak the system. — Tyler Rogoway （@Aviation_Intel） June 23, 2025

另有開源情報指出，此次攔截伊朗彈道飛彈的愛國者飛彈中，也出現最新的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE），該彈種換裝更大型的雙脈衝固態燃料發動機，以及新型的尾翼控制面，在射程、機動性以及目標打擊率等指標，皆優於舊型飛彈；加上火控軟體、飛彈追蹤演算法和協同作戰性能，都經過烏、沙兩國實戰數據更新，讓整體效能更加出色。

Remains of a PATRIOT PAC-3 MSE interceptor that hit an Iranian ballistic missile over Qatar tonight. pic.twitter.com/BJNmeYNXhT — OSINTtechnical （@Osinttechnical） June 23, 2025

不過，在昨晚空襲過後，美國總統川普今（24）日宣布以色列、伊朗同意暫時分階段停火，台灣時間下午1時許生效，依照協議，伊朗、以色輛雙方將先後停火12小時，等過了24小時後，這場「十二日戰爭」宣告正式結束，緩和區域局勢。

圖為愛國者三增程型防空飛彈發射瞬間。（美軍DVIDS網站）

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