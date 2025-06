【影】完美擋下伊朗彈道飛彈 美軍愛國者飛彈攔截數突破1000大關

涂鉅旻/核稿編輯

〔記者陳治程/綜合報導〕美軍22日發起「午夜之錘」行動,運用鑽地炸彈、戰斧飛彈等武器,打擊伊朗三處地下戰略核設施,引發德黑蘭當局不滿,並在當地時間昨(23)晚空襲美軍駐卡達基地,所幸「愛國者」防空系統成功攔截,未造成傷亡。有外媒指出,此次攔截不只讓該愛國者飛彈總攔截數突破一千大關,烏克蘭、沙烏地阿拉伯的實戰經驗,更讓美軍的攔截能力更加精進。

請繼續往下閱讀...

圖為美軍駐卡達烏代德基地(AUAB)的愛國者二型(PAC-2)防空系統。(美軍DVIDS網站)

22日遭美軍「午夜之錘」行動摧毀戰略核設施後,伊朗宣稱將展開報復,並在昨日晚間率先空襲美軍駐卡達烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base)。從開源情報可見當地出現陣陣火光,巴林、阿聯酋等鄰國更一度關閉領空,影響空中安全;然而,美軍中央司令部(CENTCOM)昨夜證實,此次伊朗彈道飛彈襲擊,已被「愛國者」防空系統攔截,無人傷亡。

對此,知名軍聞媒體《戰區》(The War Zone)主編羅格韋(Tyler Rogoway)在個人社群上透露,伊朗此次空襲行動成功讓美軍的「愛國者」系統攔截數突破一千枚,他並指出,烏軍操作同型系統攔截俄軍飛彈、沙國攔截胡塞武裝攻擊的經驗和數據,都有助於美軍精進該系統的攔截效能,確保基地安全。

Patriot batted 1000 today. A lot of software improvements for Patriot have come out of the war in Ukraine. Saudi's defense against the Houthis as well, but I have been told Ukraine was a huge leap. Mounds of constant data from real engagements used to tweak the system.