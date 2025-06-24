不再看美國臉色！加拿大「戰略轉向」直奔歐盟簽防衛協議

加拿大總理卡尼（中）與歐盟執委會主席范德賴恩（左）、歐洲理事會主席柯斯塔（右）於布魯塞爾舉行峰會，簽署歐加「安全與防衛夥伴關係協議」，強化跨大西洋合作架構。（歐新社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普可能重塑跨大西洋關係的陰影下，加拿大正加速其「戰略轉向」。加拿大總理卡尼（Mark Carney）23日與歐盟簽署了一項歷史性的安全與防衛協議，使加拿大成為首個與歐盟達成此類合作的美洲國家，此舉被視為渥太華處理全球動盪、擺脫對美過度依賴的關鍵一步。

根據英國《衛報》報導，卡尼在布魯塞爾與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席柯斯塔（António Costa）舉行了峰會。卡尼在會後形容，加拿大是「最歐洲化的非歐洲國家」，並稱在建設更美好世界上，「首先望向歐盟」。

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儘管在這場峰會上無人直接點名，但觀察人士指出，在川普預計將於北約峰會上，再次施壓盟友提高軍費的背景下，此次歐洲、加拿大協議的簽署，已成為傳統盟友深化自身連結，因應美國單邊主義風險的清晰信號。

這份協議為加拿大打開了一扇關鍵大門，使其能參與歐盟高達1500億歐元（約新台幣5.14兆元）的「戰略能力基金」（SAFE），在聯合軍備、軍事互通性與共同採購上展開合作。馮德萊恩表示，歐盟將立即啟動談判，讓加拿大能正式參與聯合採購計畫。

報導指，此舉背後反映了加拿大的內在需求。卡尼本人以「拒當美國第51州」的訴求贏得大選，並肩負著「多元化國際夥伴關係」的任務。同時，加拿大國防支出長期低於北約2%的門檻，透過與歐盟的合作，將有助於渥太華當局更迅速、有效地提升其軍事能力。

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