獨家》F-5戰機「最後一舞」陣容底定 五機編隊衝場象徵功成身退

三架RF-5E及二架F-5F雙座機，以五機編隊在花蓮機場上空衝場。（記者游太郎攝）〔記者游太郎／花蓮報導〕國防部預定於7月4日為服役半世紀的F-5系列戰機舉行除役儀式，當天的空中分列式動態表演今天曝光，將由3架RF-5E偵照機及2架F-5F編隊，以五機隊型在花蓮基地上空，以500呎高度衝場做最後的飛行，為F-5戰機捍衛我國領空劃下休止符。

F-5F雙座機及RF-5E偵照機以雙機編隊方式起飛（記者游太郎攝）5架由RF-5E偵照機及F-5F雙座機今天上午9點20分，以兩批次雙機起飛，加上1批次單機起飛模式升空，在花蓮外海集結編隊後，以5機編隊以1000呎高度，由03跑道方向飛入花蓮機場，衝場後依序解散、落地，7月4日當天的空中飛行動態表演模式也已底定。

五架F-5系列戰機編隊衝場後，逐架解散、降落。（記者游太郎攝）官員透露，當天的除役儀式除了地面RF-5E偵照機、F-5F雙座機及相關裝備陳展外，空中動態將以5機編隊衝場，為逾半世紀捍衛台灣領空任務劃下休止符，也在東部外海做最後的巡禮；當天會場將播放F-5系列戰機在我國的服役精彩影片，並為結束動態編隊飛行的5架戰機，在滑行進入會場前大坪時以盛大的噴水儀式，宣告任務結束並表彰F-5系列戰機對國家的頁獻。五架F-5戰機降落後，在滑行駛進會場前，將受到隆重的噴水禮迎接。（記者游太郎攝）

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