國防秘辛》偵照前輩「紅狐中隊」冒險飛進中國 老兵：砲彈險插油管

退輔會《榮光雙周刊》刊載了偵照機飛行員專訪,讓「紅狐中隊」(原稱黑盾中隊)的神秘面紗再度被揭開。圖為第四中隊「紅狐中隊」官兵與所駕駛的RF-101A「巫毒」偵察機合影。(圖片取自中華民國空軍臉書)

〔記者劉宇捷/台北報導〕空軍RF-5E「虎眼」偵察機將於7月4日退役,事實上,空軍偵察機部隊歷史悠久,被稱為「紅狐中隊」的空軍4中隊更有著神祕色彩,飛行員操駕著無武裝的RF-101A超音速偵察機,冒著遭敵軍高射砲擊落的風險,深入中國完成多次偵照任務。前偵察機飛行員沈江田回憶,在完成一次偵照任務落地後,才發現後燃器的油管旁不到一寸處,竟有砲彈破片,生死只在一瞬間。

國防部長顧立雄日前宣布,我國空軍第12戰術偵察機中隊(虎瞰中隊)所屬的RF-5E偵察機,將於7月4日舉行除役典禮,空軍也表態,已緊鑼密鼓地開始策畫相關活動與空中表演。



事實上,空軍第12偵察中隊是我國目前唯一的偵照機隊,經過多次的單位整併而來,在空軍偵察部隊全盛時期,與知名的第35中隊「黑貓中隊」、第34中隊「黑蝙蝠中隊」以及第4中隊「紅狐中隊」,共同擔綱不同型態的監偵任務,其中又以專門執行戰術偵照的空軍「紅狐中隊」的公開資訊最為稀少。

「紅狐中隊」是空軍第4中隊的別稱,其原名又稱「黑盾中隊」,該中隊的歷史淵源,可追溯於對日抗戰前,不過,約自民國43年起,才開始轉變為偵察任務為主,而後於民國62年,第6戰術偵察大隊裁撤,下轄第4中隊取消番號,第12中隊改隸第5戰術混合聯隊(401聯隊、今第5聯隊前身);民國87年桃園基地指揮部成立,第4中隊復編,直到民國94年,該隊納編併入至第12戰術偵察機中隊至今,經歷數次解編、復編、整併,並操作過RF-86F、RB-57A/D及RF-101A等名機。

空軍RF-5E將於7月4日除役,目前空軍正緊鑼密鼓的舉行空中表演預演。(記者游太郎攝)

隨著偵察機部隊的新聞再度受到關注,由退輔會所發行的最新一期《榮光雙周刊》中,特別收錄了有關這批曾在「紅狐中隊」默默服役的英雄故事,透過「紅狐中隊」飛行員沈江田等人的口述還原歷史。本報獲退輔會同意,節錄刊載《榮光雙周刊》部分訪談內容。

專欄文中提及,空軍前副司令劉守仁談到「紅狐中隊」這段歷史時強調,「黑貓」或「黑蝙蝠」中隊都有美方在背後指導,所偵獲情報也優先提供美方,但第4中隊和第12中隊,才是中華民國空軍真正的偵察部隊骨幹;隨著情勢變化,目前紅狐中隊已走入歷史,只剩第12戰術偵察機隊繼續翱翔天際。

文章提到,退輔會板橋榮家5月底為當月生日的榮民慶生,其中今年高齡91歲的沈江田,曾經是我國空軍偵察部隊「紅狐中隊」的飛行員,他在接受退輔會專訪時,回憶起當年的飛行歲月,在慶生的喜悅之外,更多的是對國家,對空軍,對當年部隊同袍的深刻感情。

With the need to monitor the activity across the straight, in November 1959, USAF initiated Operation Boom-Town with RoCAF , a secret effort to replace the now obsolete RF-86F and RF-100A with RF-101 Voodoos to augment high-speed, low altitude reconnaissance missions. pic.twitter.com/9CEmywfKoD