國防秘辛》偵照前輩「紅狐中隊」冒險飛進中國 老兵：砲彈險插油管

退輔會《榮光雙周刊》刊載了偵照機飛行員專訪，讓「紅狐中隊」（原稱黑盾中隊）的神秘面紗再度被揭開。圖為第四中隊「紅狐中隊」官兵與所駕駛的RF-101A「巫毒」偵察機合影。（圖片取自中華民國空軍臉書）

〔記者劉宇捷／台北報導〕空軍RF-5E「虎眼」偵察機將於7月4日退役，事實上，空軍偵察機部隊歷史悠久，被稱為「紅狐中隊」的空軍4中隊更有著神祕色彩，飛行員操駕著無武裝的RF-101A超音速偵察機，冒著遭敵軍高射砲擊落的風險，深入中國完成多次偵照任務。前偵察機飛行員沈江田回憶，在完成一次偵照任務落地後，才發現後燃器的油管旁不到一寸處，竟有砲彈破片，生死只在一瞬間。

國防部長顧立雄日前宣布，我國空軍第12戰術偵察機中隊（虎瞰中隊）所屬的RF-5E偵察機，將於7月4日舉行除役典禮，空軍也表態，已緊鑼密鼓地開始策畫相關活動與空中表演。



事實上，空軍第12偵察中隊是我國目前唯一的偵照機隊，經過多次的單位整併而來，在空軍偵察部隊全盛時期，與知名的第35中隊「黑貓中隊」、第34中隊「黑蝙蝠中隊」以及第4中隊「紅狐中隊」，共同擔綱不同型態的監偵任務，其中又以專門執行戰術偵照的空軍「紅狐中隊」的公開資訊最為稀少。

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「紅狐中隊」是空軍第4中隊的別稱，其原名又稱「黑盾中隊」，該中隊的歷史淵源，可追溯於對日抗戰前，不過，約自民國43年起，才開始轉變為偵察任務為主，而後於民國62年，第6戰術偵察大隊裁撤，下轄第4中隊取消番號，第12中隊改隸第5戰術混合聯隊（401聯隊、今第5聯隊前身）；民國87年桃園基地指揮部成立，第4中隊復編，直到民國94年，該隊納編併入至第12戰術偵察機中隊至今，經歷數次解編、復編、整併，並操作過RF-86F、RB-57A/D及RF-101A等名機。

空軍RF-5E將於7月4日除役，目前空軍正緊鑼密鼓的舉行空中表演預演。（記者游太郎攝）

隨著偵察機部隊的新聞再度受到關注，由退輔會所發行的最新一期《榮光雙周刊》中，特別收錄了有關這批曾在「紅狐中隊」默默服役的英雄故事，透過「紅狐中隊」飛行員沈江田等人的口述還原歷史。本報獲退輔會同意，節錄刊載《榮光雙周刊》部分訪談內容。

專欄文中提及，空軍前副司令劉守仁談到「紅狐中隊」這段歷史時強調，「黑貓」或「黑蝙蝠」中隊都有美方在背後指導，所偵獲情報也優先提供美方，但第4中隊和第12中隊，才是中華民國空軍真正的偵察部隊骨幹；隨著情勢變化，目前紅狐中隊已走入歷史，只剩第12戰術偵察機隊繼續翱翔天際。

文章提到，退輔會板橋榮家５月底為當月生日的榮民慶生，其中今年高齡91歲的沈江田，曾經是我國空軍偵察部隊「紅狐中隊」的飛行員，他在接受退輔會專訪時，回憶起當年的飛行歲月，在慶生的喜悅之外，更多的是對國家，對空軍，對當年部隊同袍的深刻感情。

With the need to monitor the activity across the straight, in November 1959, USAF initiated Operation Boom-Town with RoCAF , a secret effort to replace the now obsolete RF-86F and RF-100A with RF-101 Voodoos to augment high-speed, low altitude reconnaissance missions. pic.twitter.com/9CEmywfKoD — Char （Kaveri Engine Lobbiyst） （@cqc_coffee_guns） February 1, 2023

沈江田一畢業即分發到空軍第6戰術偵察大隊第12中隊（虎瞰中隊），後來調到第4中隊（紅狐中隊）。民國50年，副大隊長戚榮春帶隊，成員包括沈江田、謝翔鶴等，到日本沖繩嘉手納基地，接受RF-101A（巫毒機）訓練，該機是美國麥克唐納公司製造的超音速偵察機。結訓返臺後，沈江田等駕駛「巫毒式」偵察機，負責對中國大陸沿海的偵照任務，由於飛的是無武裝偵察機，每一趟任務都非常危險。

沈江田分享，最驚險的一次任務，是民國52年，當時共軍正在對岸興建一座機場，他駕機前往偵察拍照，從桃園基地起飛後，採500呎低空飛行，通過澎湖馬公，拋掉副油箱，進入海岸線後，拉高至3萬多呎後改平飛，抵達目標區時，突然感到一陣震動，原來是遭到高射砲攻擊。



沈江田冷靜地穿過黑煙火網，轉向脫離，回到桃園機場落地，檢查發現後燃器油管旁有砲彈破片，相差不到一寸。再檢視機上相機拍的照片，機場附近滿布高砲，可見當時千鈞一髮，生死只在一瞬間。

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