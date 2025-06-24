「幽靈蝙蝠」首次出閘！澳美無人機飛離基地 演練野外作戰

澳洲MQ-28A「幽靈蝙蝠」首次「離巢」飛行，成功在伍麥拉測試場外的野戰機場起降，證明已具備初步的實戰能力。（圖：澳洲國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕由美國與澳洲聯手打造的MQ-28A「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）無人戰機，近日達成一項關鍵的實戰化里程碑。根據澳洲國防部發布的消息，這架匿蹤無人機首次成功飛離其專屬的測試基地，在一場軍事演習中，於一座偏遠的野戰機場完成了自主起降，象徵著這項美澳合作的重要計畫，正從實驗階段穩步邁向實戰部署。

外國軍聞網站《Defense Blog》報導指出，這項關鍵的飛行測試，是在「卡爾斯巴德演習」（Exercise Carlsbad）期間進行。澳洲國防部22日宣布，「幽靈蝙蝠」首次離開了南澳洲的伍麥拉（Woomera）測試場，驗證了其在陌生且非標準化環境下的自主作戰潛力。

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「幽靈蝙蝠」無人機由波音澳洲國防（Boeing Defence Australia）與澳洲國防部聯合打造，並獲得波音美國團隊在人工智慧（AI）與系統整合上的技術支援。儘管是美澳合作的結晶，但它仍是澳洲五十多年來，首款在本土完成設計與製造的軍用飛機，象徵澳洲國防工業能力的重大躍升。

該計畫的核心定位是擔任「忠誠僚機」（Loyal Wingman），未來將與澳洲皇家空軍的F-35A戰鬥機及E-7A預警機等有人平台協同作戰。它能自主執行偵察、電子戰與打擊等任務，在不危及飛行員生命的情況下，大幅擴展有人戰機的作戰範圍與殺傷力。

此次成功在偏遠機場完成起降，顯示澳洲與波音對「幽靈蝙蝠」的飛控系統與自主導航能力已建立起高度信心。此合作不僅啟發了美國自身的「協同作戰飛行器」（CCA）計畫，更被視為美澳聯盟在印太地區共享技術、應對未來空戰挑戰的關鍵資產。

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