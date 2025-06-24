俄羅斯豪賭無人機海戰術 北韓2.5萬勞工成生產主力

在空中飛行的「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機。（圖取自Telegram）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，北韓將派遣多達2.5萬名勞工前往俄羅斯，而他們的目的地只有一個：韃靼斯坦共和國的「阿拉布加」（Alabuga）經濟特區。此地正是俄羅斯組裝伊朗設計的「見證者-136/131」（Shahed-136/131）自殺式無人機（俄稱「天竺葵-2」）的主要生產基地。

這項合作的規模之大，遠超外界想像。《Defense Express》的分析指出，這次的人力投入，將使阿拉布加單一廠區的總員工數，超過俄羅斯最大的戰車製造廠，以及戰略轟炸機工廠的員工人數總和。

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報導引述數據對比，截至2025年初，阿拉布加廠區原有約2.5萬名員工。北韓2.5萬名勞工的加入，將使該廠區的總人力翻倍，達到約5萬人。相較之下，俄羅斯唯一的戰車製造商「烏拉爾車輛廠」（Uralvagonzavod）員工人數約1.2萬人；負責組裝Tu-160M戰略轟炸機的「喀山飛機製造廠」（KAPO）員工人數則約8500人。

圖為俄羅斯境內一處未公開地點的「見證者-136」無人機生產線，展現了其大規模組裝的景象。（圖取自Telegram）根據日本放送協會（NHK）報導確認，這項協議對雙方而言是各取所需。俄羅斯能藉此大規模擴充其消耗性無人機的產能，而北韓則能透過派遣勞工，獲取大量生產此類武器的寶貴經驗，以便未來在國內建立類似的生產線。

為容納這批龐大的勞動力，俄羅斯近年來已在系統性地擴建阿拉布加廠區。根據國際戰略研究所（IISS）先前的評估，從2023年到2025年，該設施的面積已擴大了一倍，達到16萬平方公尺，仍持續興建新的廠房。

分析認為，俄羅斯此舉清晰地反映其在長期戰爭下的軍工戰略轉向。克里姆林宮正將資源與人力，史無前例地集中在低成本、可大量消耗的無人機生產上，其優先程度甚至已超越了戰車與戰略轟炸機等傳統高價值戰略武器。

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