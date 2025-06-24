【影】6萬噸巨艦來了 英「威爾斯親王號」靠泊新加坡

〔記者涂鉅旻／台北報導〕英國皇家海軍「威爾斯親王號」航空母艦持續在印太地區活動，根據新加坡政府公開資訊，威爾斯親王號航艦昨抵達新加坡，為其啟航2個月以來第一個正式停泊港口，也將開放當地民眾參觀。新加坡國防部發布影片陳述，其「獨立級」近海任務艦出海迎接，也對兩國的後續合作充滿期待。

英國皇家海軍航艦「威爾斯親王號」23日抵達新加坡。（取自新加坡國防部臉書）根據新加坡國防部等單位揭露的公開資訊，「威爾斯親王號」依計畫於6月23日抵達新加坡，也是該艦啟航2個月以來，第一個正式停靠的港口，獲得新加坡海軍獨立級近海任務艦的迎接。威爾斯親王號航艦藉此舉慶祝英國、新加坡建交60周年，並將開放當地民眾登艦參觀。

「威爾斯親王號」是英國伊莉莎白女王級航艦的二號艦，排水量高達65000噸，可搭載包括F-35B戰鬥機在內的40架艦載機，其編隊4月22日正式啟航部署印太地區，先是到地中海進行「海王星打擊25-1」演習，5月25日通過蘇伊士運河，6月9日則與印度海軍於阿拉伯海進行聯合演訓。

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