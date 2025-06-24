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中國東風-41飛彈披上「原木風」偽裝 專家：強化匿蹤突防能力

2025/06/24 17:31

中國一輛罕見披上單色「原木風格」偽裝的東風-41洲際彈道飛彈發射車，6月中旬現身，引發軍事觀察家關注。（圖：X平台用戶 @chaoyinsukandao）中國一輛罕見披上單色「原木風格」偽裝的東風-41洲際彈道飛彈發射車，6月中旬現身，引發軍事觀察家關注。（圖：X平台用戶 @chaoyinsukandao）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國最具戰略威懾能力的洲際飛彈東風-41（DF-41），近日罕見被拍到披上單色「原木風格」（log-style）偽裝，引發外界高度關注。《Army Recognition》報導指出，這項視覺變化看似細微，實則暗藏重大戰術意涵，代表北京正強化其「第二擊」能力的生存性與突防難度，對美國與其印太盟友構成新挑戰。

這枚採用新偽裝的DF-41飛彈發射車照片，被中國網友於6月22日發布，從照片可見，其偽裝與傳統的多色迷彩不同，而是看似原木質感的單色設計。報導分析，此舉除可加速偽裝與維護作業，也可能融入雷達波吸收與紅外線散熱材質，降低被衛星、多光譜偵察機與無人機鎖定的風險，意圖提升快速部署與機動存活率。

東風-41由中國航天科技集團（CALT）研製，採三節固態火箭推進，可攜帶10至12枚多目標重返大氣層載具（MIRVs），射程逾1萬2000公里，具備精準打擊全球目標的能力。搭載平台為太原重工製造的HTF5980型16輪機動發射車，全長約21公尺、重量逾80噸，並整合北斗導航與慣性導引系統，命中誤差落在100至500公尺之間，是中國火箭軍現役最具殺傷力的洲際打擊武器。

報導指出，DF-41的部署策略採「雙基地」部署模式，除可機動運行外，也可進駐陸續完工的逾120座地堡化發射井，包括新疆與黑龍江等地。此舉不僅提升飛彈平台的靈活性與存活率，並對外展示中國具備可靠的核報復能力，構成對抗敵方「第一擊」後，依然可展開反擊的「第二擊保證。

與美軍固定發射井式的「義勇兵三型」（Minuteman III）相比，東風-41具備更強的突防與部署彈性；而與俄羅斯的白楊M（Topol-M）與雅爾斯（Yars）系統相比，中國更積極導入偽裝科技與誘餌協同戰術，已展現出更進階的多頻譜匿蹤能力。此次單色塗裝的曝光，也讓外界得以一窺中國對其戰略武器偽裝機制的提升方向。

報導指出，隨著中國擁有超過400枚洲際飛彈、總彈道飛彈庫存超過3000枚，其提升機動部署與匿蹤能力的同時，也使華府、東京與坎培拉等地的飛彈防禦規劃更加艱鉅。專家警告，此舉可能加速印太地區的軍備競賽，並對現有的戰略威懾平衡帶來潛在衝擊。

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