挪威Kongsberg公司基輔辦公室開張 將共研NASAMS新飛彈、無人艇

烏克蘭空軍的NASAMS防空系統。（擷自烏克蘭空軍官方影片）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕3年前投入烏軍的「先進國家地對空飛彈系統」（NASAMS），其攔截俄軍空中威脅效能優異，整體攔截率破9成，在實戰中證明自身戰力，而該系統原廠挪威康斯伯格國防暨航太公司近期宣布，將在烏克蘭設立辦公室，並將與其聯手開發適用NASAMS的新型低價彈藥，以及不對稱戰力代表的攻擊無人艇，深化國防合作。

康斯伯格國防暨航太公司22日指出，該公司總裁賴伊（Eirik Lie）日前和烏克蘭政府代表團會晤，共同簽署兩紙合作備忘錄，未來將共同開發適用於NASAMS系統的新型低價、高效能彈藥，以及水面不對稱戰力代表的戰術無人艇（USV），這也是該公司在烏國首都基輔設立辦公室後的首項成果。

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挪威康斯伯格國防暨航太公司22日宣布在烏克蘭首都基輔開設辦公室，並同步簽署兩項合作備忘錄，未來將聯手開發NASAMS系統的新型通用彈藥，以及水面作戰無人艇。（康斯伯格公司官網）

NASAMS系統是由美國、挪威聯合開發，主要採用美系的AIM-9X短程、AIM-120中程防空飛彈，以及歐系的IRIS-T SLS短程防空飛彈，能有效打擊敵軍戰機、巡弋飛彈等空中威脅；挪威第一大報《晚郵報》（Aftenposten）今年二月曾引述挪威皇家空軍統計稱，該系統至今已在烏克蘭戰場摧毀約900個目標，其中6成為巡弋飛彈，包含Kh-59、Kh-101、「口徑」和「伊斯坎德爾-K」等型號。

瑞典政府表示，這項計畫的資金是由今（2025）年2月宣布的軍援經費支應，其中有35億挪威克朗（約新台幣102.33億元）將作為兩國國防工業發展之用。

烏克蘭今年5月展示的「Magura V7」水面攻擊無人艇，可搭載美製的AIM-9X防空飛彈。（烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenceU）

值得一提的是，烏克蘭政府媒體「UNITED24」23日報導寫道，除了聯手開發NASAMS的新通用彈藥，兩國計畫共同開發的水面無人艇，有望搭載M1A2「艾布蘭」戰車同款的RS4「防禦者」（Protector）遙控武器站，建構更靈活的不對稱作戰能力。

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