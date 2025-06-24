這波玩完了？ 中「山東號」取道菲北海域返航 單日起降艦載機數十次

日方最新監偵資訊顯示，山東號航艦已於22日、23日，通過台灣南部、靠近菲律賓的巴林坦海峽向西返航，不過艦載機起降活動每日仍有數十架次在進行。（美聯社/資料照）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國「山東號」航艦日前與「遼寧號」雙艦搭配，分別第一、第二島鏈間演訓，根據日本防衛省公布的最新監偵資訊，山東號航艦已於22日、23日，通過台灣南部、靠近菲律賓的巴林坦海峽向西返航；另外同一天，一批中國飛彈驅逐艦編隊也從菲律賓海穿越宮古海峽北返，顯示中國這波大規模演訓已告一段落。

根據日本防衛省統合幕僚監部昨（23）日更新的新聞稿指出，中共「山東號」航艦在「遼寧號」於16日啟程北返後，接續於20日在菲律賓東北方一帶活動，並於21日、22日起啟程向西，穿越巴士海峽南方的巴林坦海峽，持續朝南海航行，日方在這段期間，仍偵獲艦載機起降活動紀錄，約單日10架次至40架次不等。日方統計，截至19日，山東號於10天之內的艦載機總累積起降次數，已達約420架次。

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防衛省統合幕僚監部23日公布中國「山東號」航艦的最新動態。（圖片取自統合幕僚監部新聞稿）

與此同時，日本防衛省23日也公布另一批飛彈驅逐艦遠洋編隊，自22日起從菲律賓海向北穿越宮古海峽進入東海，這批艦隊由2艘054A型飛彈護衛艦（舷號538、550）、1艘055型飛彈驅逐艦（舷號102），以及1艘遠洋補給艦（舷號903）組成。目前尚無法確認該編隊是否與雙航艦編隊演訓有關，但該編隊自6月5日間南下通過宮古海峽，如今已沿原路折返。

防衛省統合幕僚監部23日公布中國水面遠洋艦隊的最新動態。（圖片取自統合幕僚監部新聞稿）

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