英國將採購12架F-35A戰機 力求裝備戰術核武能力

英國政府24日表示，將購買12架可發射戰術核武的F-35A戰機。圖為澳洲皇家空軍F-35A戰機。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府24日表示，將購買12架可發射戰術核武的F-35A戰機，加入北約的空中核武任務。唐寧街（英國首相官邸）指出，購買由美國洛克希德馬丁公司製造的F-35A戰機，將使得英國空軍自冷戰結束以來首次能夠攜帶核武。

綜合外媒報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）在一份聲明中表示：「在當今這充滿極度不確定性的時代，我們已無法再把和平視為理所當然，這正是英國政府正在投資國家安全的原因。」施凱爾強調，採購F-35A戰機將支持全國100家企業、提供2萬個就業機會，領先世界的英國皇家空軍將迎來新時代。

請繼續往下閱讀...

英國政府表示，購買這批戰機將使英國能夠向北約提供所謂具備雙重能力的空中載具，意即能夠同時執行傳統武器與核武器任務的軍用飛機，包括美國、德國及義大利等7國已使用此類軍機。自從英國製造的WE177炸彈於1998年退役後，英國皇家空軍便無獨立投射小型戰術核武的能力。

北約的空中核武任務涉及美國儲存在歐洲的B61戰術核彈，若要使用核武，需要北約核子規劃小組以及美國總統、英國首相的授權。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）航空專家布朗克（Justin Bronk）指出，英國皇家空軍「重返核武戰場」需要時間，英國購買F-35A戰機最明顯的好處是F-35A比起F-35B的航程更遠，還能夠攜帶更多種類的常規武器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法