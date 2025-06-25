飛44小時轟炸提神全靠「它」 前B-2飛行員現身說法

迪爾表示，當時他們的任務政策是要求B-2的兩名機組員在關鍵的操作時刻都待在自己的座位上，包括起飛、加油、轟炸和降落。圖為B-2進行空中加油。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

退役美國空軍上校迪爾2001年曾在阿富汗執行長達單趟44小時的轟炸任務，至今仍是美軍單趟轟炸任務飛行時數最長的紀錄，迪爾針對B-2轟炸機任務細節進行詳細解說。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美軍7架B-2匿蹤轟炸機21日參與代號「午夜之錘」（Midnight Hammer）的遠程轟炸任務，空襲伊朗三處核設施，整趟任務連飛37小時，也讓世人好奇B-2機組員的任務執行過程。退役美國空軍上校迪爾（Melvin G. Deaile）曾是B-2轟炸機組員，2001年曾在阿富汗執行長達單趟44小時的轟炸任務，至今仍是美軍單趟轟炸任務飛行時數最長紀錄，迪爾透露，當時軍醫開立安非他命作為興奮劑，讓他們在飛行過程中保持專注。

迪爾駕駛的B-2從美國密蘇里州向西飛行，跨越太平洋前往阿富汗進行兩輪轟炸，後續降落於印度洋的狄耶戈加西亞美英聯合軍事基地，整趟任務飛行約44小時。（歐新社）

根據《CNN》報導，迪爾目前在美國空軍指揮參謀學院下轄的「先進核嚇阻研究學院」擔任主任一職，他受訪時分享了2001年針對阿富汗的「持久自由行動」相關轟炸任務細節。迪爾強調，這些細節是他的個人經驗，對於美軍在本月21日的細節他並不了解，他的發言也不代表美國國防部。

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迪爾提到，當時他在密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman AFB）服役時，符合任務要求的飛行員會接受飛行模擬器訓練，藉此他們規劃睡眠週期，不過這些模擬器通常只能持續24小時，在迪爾創下連飛44小時的紀錄之前，他的單趟飛行航程最多是連飛25小時。在轟炸任務前幾天，醫師會給機組員服用安眠藥，協助他們入睡休息，迪爾說：「如果總統下令，我們將在第二天晚上起飛。」

B-2轟炸機任務時程長 飛行員務必保持清醒

迪爾表示，當時他們的任務政策是要求B-2轟炸機的兩名機組員在關鍵的操作時刻都待在自己的座位上，包括起飛、加油、轟炸和降落，在這之間的幾個小時空檔，兩名機組人員會輪流在駕駛艙座椅後面的小床上睡覺。迪爾坦言：「任何參與戰鬥任務的人都會一定程度的焦慮，但你最終會閉上眼睛，因為你的身體需要睡眠。」

迪爾透露，在任務進行過程中，兩名機組人員會服用藥物保持清醒，「飛行醫生確實持有我們稱之為『興奮劑』的授權藥物，也就是安非他命」。不過迪爾也強調，從他當時的飛行任務到此次的「午夜之錘」，相關政策歷經20多年可能已經有所轉變。

B-2轟炸機僅有簡陋廁所 飛行員通常用尿袋小便

迪爾指出，B-2轟炸機設有廁所，但十分簡陋，飛行員只會在「最緊急的時候」才會使用廁所，免得馬桶內的水溢出來；而B-2機組員在執行任務時，駕駛艙內的加壓狀態會導致機組員脫水，因此每個小時大約要喝一瓶水，並透過裝滿貓砂的「尿袋」排尿。迪爾和另一位飛行員在任務期間為了打發時間，會計算他們累積了多少裝滿尿液的尿袋，迪爾笑說：「當你有44個小時要熬過，這就是你會做的事，對吧？」

B-2轟炸機飛行員詳解任務執行過程

迪爾在當時的任務中，先是從密蘇里州懷特曼空軍基地起飛，隨後向西飛行飛越太平洋，繞過印度南方後轉向北飛往阿富汗。B-2在任務過程中多次進行空中加油，當開始日落時，迪爾服用醫師提供的安非他命，藉此保持清醒。

迪爾駕駛的B-2在阿富汗上空投彈後離開該國領空，不過後續又接獲命令，返回阿富汗執行第二輪轟炸，完成第二輪轟炸任務後，迪爾與機組員向南飛行，並降落在印度洋的狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）美英聯合軍事基地。迪爾表示，下機後飛行員們觀看任務簡報影片，接著吃了一頓飯，花了一小時減壓放鬆後入睡休息。

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