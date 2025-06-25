談判桌上「沒權力悲觀」 前國安會祕書長李大維新書道盡外交甘苦談

圖為海峽兩岸基金會前董事長李大維，本月10日出席民間「台海防衛兵推」，並加入台灣組團隊之情形。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕歐陸、中東地區近年衝突頻傳，凸顯國際政治的詭譎多變，而身處印太地緣政治核心的我國，在訴諸武力前，外交的折衝樽俎也十分頻繁，儘管工作不如軍事手段般直觀，但外交官們就好比談判桌上的軍隊，為維護國家利益而戰。對此，前國安會祕書長李大維直言，我國外交處境特殊，這也讓一線外交官們「沒有悲觀的權利」，凡事都要使命必達。

前海峽兩岸基金會董事長李大維，是外交圈的沙場老將。自美留學學成歸國後，他先後在駐美代表處、外交部歷練，並輾轉出任歐盟、美、加、澳大使；更曾任外交部長、國安會秘書長及總統府秘書長等要職，超過40年的外交實務，加上在台、美政治間奔走的經驗，也使他深黯華府層峰的決策思維、考量，並居中調和兩國關係，為台灣爭取最佳利益。

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李大維新書《和光同塵：一位外交官的省思》中，集結這位外交官40餘年的生涯故事，同時也是我國外交處境轉變的活歷史。該書將於6月26日正式發行。（聯經出版提供）

他的新書《和光同塵：一位外交官的省思》不只集結他40餘年外交官生涯的所有故事，更像是我國外交處境過去數十載的「活歷史」，而該書即將於明（26）日由聯經出版發行。

即便資歷傲人，但李大維仍謙稱自己的「書本智慧」（book smart）不夠，並強調同理心是一位外交官清晰理解決策者思考邏輯、時代背景的關鍵。在該書中，他將他40餘年的外交生涯濃縮為14個章節，娓娓道出他在其中所經歷的第一線感受，並省思自身；他直言，我國外交處境特殊，一線的外交官們「沒有權力悲觀」，值得後進深思。

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