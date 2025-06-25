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「漢光41號」實兵倒數兩周 國軍寄出近2萬張「同心」教召令
國防部將在漢光41號實兵演習動員2萬名後備軍人參與，圖為後備軍人於漢光演習期間，在北部濱海地區挖設戰壕情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部年度重大演訓「漢光41號」實兵演習將於兩周後登場，這場自7月9日起實施10天9夜的大規模練兵，也將動員大量後備軍人參與。據了解，國防部業管單位近期已寄發近2萬張「同心35號」演習後備軍人教召令，除了將驗證編實動員，也將首度驗證步兵206旅全旅擴編動員，光是這個單位，就會動員上千名後備軍人。
國防部規劃，今年度「漢光41號」實兵演習將於7月9日至18日登場，共計10天9夜，將採實兵、實裝、實時、實地且部分實彈方式進行，也將比照去年的「不劇透」方式，隨機下達指令讓部隊應變，也不會有部隊扮演「假想敵」等安排。
另外，國軍近年漢光演習的後備軍人動員數逐年增長，今年度演訓預計動員超過2萬餘人參加，比起去年的1萬4000餘人增加5000餘人，多數後備軍人將參與「同心演習」。這場配合漢光演習實施的演練，用於驗證後備部隊動員編成，以及藉由臨戰訓練恢復戰力，同時以各種狀況處置，強化動員程序與後備部隊作戰能力。
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後備軍人陸續接獲「同心35號」教召令。（讀者提供）據了解，國軍近期已寄發「同心35號」演習教召令，數量將近2萬張，這場演訓著重於驗證各部隊編實動員，以及陸軍步兵206旅全旅擴編動員情形，尤其光是全旅擴編動員，就需要上千名後備軍人參與。
除此之外，由於總統賴清德已宣示今年7月為「國家團結月」，除了國防部實施漢光演習，內政部等單位也將於7月下旬進行「全社會防衛韌性演練」，藉由上述演練強化我國軍、民防衛韌性與底氣。國防部、內政部預計在7月1日、2日先後召開記者會，宣布相關演訓規劃。