航特部聯訓基地實彈操演day2 眼鏡蛇、黑鷹火力全開震撼命中

AH-1W「超級眼鏡蛇」連兩日出擊。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國際戰事頻仍，台灣身處中國長期威脅，國防戰備從未鬆懈。陸軍航空特戰指揮部（簡稱航特部）例行實彈射擊訓練，24日起於恆春三軍聯訓基地展開，由航特部602旅率先登場，演訓今進入第二天，航特部三大現役主力機型傾巢而出，精準命中靶區，展現強大打擊能力，震撼全場。

25日操演進入高潮，航特部現役主力傾巢而出，AH-1W「超級眼鏡蛇」連兩日出擊，搭載海神火箭彈與20公厘機砲，火網密集，目標瞬間灰飛煙滅；OH-58D「奇奧瓦」戰蒐直升機靈活機動，同步發射2.75吋海神火箭彈與20公厘機砲，展現戰場偵蒐與精準打擊的雙重優勢；UH-60M「黑鷹」多用途直升機則以50機槍掃射，火力兇猛，支援地面作戰能力無庸置疑。三型主力直升機聯手合成作戰，模擬實戰場景，命中率近乎完美，充分驗證航特部戰力。

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軍方表示，此次操演旨在強化部隊臨戰能力，確保裝備與人員處於最佳狀態。面對區域緊張局勢，航特部將持續精進訓練，整合空中與地面戰力，捍衛國土安全。現場的資深軍事迷驚嘆，AH-1W與OH-58D的精準打擊，結合黑鷹的機動運輸，形成立體化作戰優勢，足以應對多變戰場威脅。

AH-1W「超級眼鏡蛇」連兩日出擊。（記者蔡宗憲攝）

UH-60M「黑鷹」多用途直升機以機槍掃射。（記者蔡宗憲攝）

OH-58D「奇奧瓦」戰蒐直升機靈活機動。（記者蔡宗憲攝）

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