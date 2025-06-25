雷神坦承發動機供應受限 響尾蛇、標準飛彈產能拉不上來

圖為美軍濱海戰鬥艦，透過貨櫃發射標6飛彈。（圖片擷取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍主力標準系列飛彈、響尾蛇飛彈等皆由雷神公司生產，不過，雷神公司主管上週在巴黎航展上表示，美國部分飛彈的生產，持續受到飛彈發動機供應緊張的限制。

軍聞網站「Defense News」報導，雷神公司的海軍動力部門負責供應包括​標準二型（​SM-2）、標準六型（SM-6）及AIM-9X響尾蛇飛彈等，但該部門負責人博爾戈諾維（Barbara Borgonovi）於記者會表示，該部門的生產線，仍受到飛彈發動機供應不足的限制。



博爾戈諾維表示，雷神必須在多個飛彈發動機項目中，擁有更多合格的供應來源，才能滿足日益增長的需求。

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報導指出，飛彈發動機一直是美國提升先進彈藥產量的一大障礙，近幾十年來產業整合，導致這項關鍵零件的國內供應商數量不斷減少。與此同時，烏克蘭和中東地區的衝突消耗了數千枚飛彈，耗盡了美國及其盟友的庫存。目前飛彈製造商及其供應商，一直在尋求擴大和多樣化生產，擴大現有產能或增加整條火箭發動機生產線。

博爾戈諾維指出，雷神的飛彈發動機供應，是由L3公司的子公司負責，截至今年5月，該公司提供的飛彈引擎數量，已等於於2024年全年的數量。

博爾戈諾維表示，雷神公司飛彈發動機策略的第二步，是擴大與許多現有成功合作夥伴的業務往來，該公司依賴挪威的Nammo公司，為其AMRAAM空對空飛彈和改良海麻雀飛彈（ESSM）提供飛彈發動機。她表示，Nammo及另一家義大利的Avio公司供應商，為此都將在美國建立工廠，為美國生產飛彈發動機。

美國聯邦審計署2017年曾指出，近20年來美國固體火箭發動機製造商數量，從6家合併為兩家，供應商數量也在下降。

報導指出，同時，美國海軍及其盟國海軍自2023年10月以來，光是在紅海就發射了數百枚飛彈，而盟國則向烏克蘭提供了數千枚飛彈和火箭彈。

博爾戈諾維稱，該公司還在尋求與Ursa Major和Anduril等合作夥伴合作，以尋求新技術以及創新的製造和設計方法。雷神公司和Ursa Major去年12月成功地為美國陸軍測試了一款遠程固體火箭發動機，並利用3D列印積層製造技術，降低了生產成本。

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