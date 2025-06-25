F-15EX戰機大升級、成本下降 卻面臨商源消失和品質缺陷

圖為F-15EX戰機。（圖取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍現正換裝升級版F-15EX「鷹二式」戰機，根據美國政府報告，F-15EX進入量產階段後，每架成本已從1.281億美元下降至1.254億美元（約新台幣36.8億）。但美國聯邦審計署擔憂，波音公司早期製造的機身存在「品質缺陷」，需要大量時間修復，F-15搭載的預警和生存系統，也面臨消失性商源問題。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，儘管國會已經為該計畫批准30億美元預算，F-15EX也已實現全速生產，並具備初始作戰能力。但美國聯邦審計署（GAO）指出，F-15EX仍面臨包括零件短缺和品質缺陷等風險，戰機是否具備必要的網路擴展彈性也存在著疑問。

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美國空軍最初計劃購買144架F-15EX戰機，從2023年度預算可見，總數已下調至104架，隨後於今（2025）年度預算之中，再下調至98架。美國國會審議美軍相關預算時，議員提議為F-15EX採購案增加31億美元，但未具體說明採購數量。根據先前批次單價，這筆資金足以購買約25架飛機，滿足完整裝備一個中隊所需。

另外，美國聯邦審計署指出，在進入量產後，整個計畫的成本下降了8%，從133億美元降至123億美元，單價下降了2%，從1.281億美元降至1.254億美元，這些數據是基於98架飛機的計劃計算得出。

報導指出，聯邦審計署還揭露了F-15EX三種潛在缺陷。首先，F-15EX「可能無法滿足」空軍的資安要求，因為該飛機最初是為卡達設計，而卡達沒有相關要求標準；其次，波音需要將量產速度提升一倍，到2026年4月前，需要從每月產製1架飛機增加到2架，才能滿足未來的交付需求；最後，F-15EX的顯示器、機砲系統、彈射座椅推進裝置和鈦部件，仍然有零件短缺的生產風險。

聯邦審計署指出，波音公司早期的F-15EX機身還存在「品質缺陷」，需要耗費大量時間修復，這個問題與鑽孔不當有關。雖然波音公司稱已「採取措施」緩解，並將重新加工（rework）比例從2023年8月的25%，降至一年後的8%，但聯邦審計署認為，重新加工的比例還需要進一步降低。

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