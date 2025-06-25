國防秘辛》一趟20年的「勞改」飛行任務... RF-101偵照遭擊落後被俘

前「紅狐中隊」飛行員謝翔鶴少校，於民國53年駕駛RF-101偵察機遭擊落，被中共政權流放勞改20年後才獲釋，隊友沈江田感嘆：你這趟任務去了20年。（資料照/記者游太郎翻攝）

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國防秘辛》偵照前輩「紅狐中隊」冒險飛進中國 老兵：砲彈險插油管

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國RF-5E偵照機將於7月4日除役，連帶許多鮮少人知的「偵照部隊」神秘歷史也成為佳話。半世紀前，許多偵照飛行員都是低調或秘密的飛入中國，若被擊落則難逃一死或「勞改」的命運，其中「紅狐中隊」飛行員謝翔鶴，於民國53年駕駛RF-101偵察機遭擊落，他被中共政權流放勞改20年後才獲釋，隊友沈江田感嘆：你這趟任務去了20年。此外，前紅狐隊員、「黑貓中隊」的葉常棣也是曾經歷勞改的一員。

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民國50年代間，我國的空軍偵照部隊大致分有知名的第35中隊「黑貓中隊」、第34中隊「黑蝙蝠中隊」以及第4中隊「紅狐中隊」（原稱黑盾中隊），以及現今僅存的第12偵照中隊（虎瞰中隊），共同擔綱不同型態的監偵任務，其中又以專門執行戰術偵照的空軍「紅狐中隊」的公開資訊最為稀少。

第4中隊「紅狐中隊」官兵與所駕駛的RF-101A「巫毒」偵察機合影。（圖片取自空軍臉書）

退輔會日前專訪謝翔鶴的戰友沈江田老師，沈江田口述回憶道，謝翔鶴是早他兩期的學長，民國53年12月18日，謝翔鶴駕駛著RF-101A飛往浙江沿海執行偵照任務，不幸遭共機砲火擊落，跳傘倖存但被俘，期間雖遭中國政權拘禁訊問，批判鬥爭及送「勞改」折磨20年，直到民國73年獲釋，後轉往香港滯留，隔年7月才終於返台。

沈江田回憶起來，感慨萬千，他和謝翔鶴曾住同一寢室，共同到沖繩美軍基地受訓，又是送謝翔鶴飛出最後一趟任務，因為謝翔鶴出勤當天，沈江田在跑道頭的通訊指揮車當班，謝翔鶴呼嘯起飛後一直沒有返航，無線電呼叫也無回應，沈江田憶述：「我在起飛時間欄內填下14:29，但後面的落地時間欄卻永遠成了空白，你這趟任務去了二十年。」聽聞謝翔鶴返台的消息，沈江田由宜蘭趕到臺北，兩人緊抱在一起，淚水盈眶。

2011年2月，前空軍少校飛行員謝翔鶴（後排左五）被平反後，高興地和空軍司令嚴明上將（後右四）及十二隊飛行員合影留念，同時獲頒「干城甲種二等獎章」。（資料照）

2018年3月，時任空軍政戰主任張延廷中將（右）慰問「紅狐中隊」飛行員謝翔鶴（左）。（圖片取自空軍臉書）

謝翔鶴因其秉持忠勇的精神，始終不改氣節，於民國100年2月獲頒「干城甲種二等獎章」表揚；謝翔鶴最後於去（113）年11月辭世，享年94歲，老戰友沈江田感慨：「告別式來了一堆星星，但隊上能來送行的幾乎沒有人了！」

另外，本報查找有關第4中隊及RF-101「巫毒」偵察機的相關史料時，也發現了另一名同樣經歷過勞改的飛行員，他是曾在「紅狐中隊」駕駛RF-101，後調任「黑貓中隊」駕駛U-2C而被擊落的葉常棣。

葉常棣畢業於空軍官校34期，於八二三戰役期間服役於桃園第6戰術偵察大隊第12中隊支援金廈地區偵照任務，後轉調至同為第6大隊旗下的第4中隊，駕駛RF-101型偵察機執行偵照任務。葉常棣在民國46年至51年間，執行空中巡邏、防空作戰、空中掩護、空中搜索及防空攔截等任務，共計46架次、偵照任務計14架次。

民國52年10月15日，先總統蔣中正召見葉常棣時留影。（圖片取自空軍臉書）

民國52年，葉常棣赴美受訓轉駕駛U-2C高空偵察機並編入「黑貓中隊」。同年11月1日，他駕駛U-2偵察機執行第3次偵照任務時，於江西九江上空遭擊落倖存，但遭囚禁於北京及武漢等處，先後從事勞改及翻譯等工作，共19年。直至民國71年獲釋後即先至香港暫居，並於民國79年返台，返台後還由前空軍總司令林文禮上將親自接見。

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