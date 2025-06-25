美軍濱海戰鬥艦計畫入尾聲 最後一艘獨立級完成海試

美國海軍第19艘「獨立級」濱海作戰艦「皮耶號」（LCS 38）完成海試，預計未來數周就能進入海軍服役。（圖取自DVIDS）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國奧斯塔（Asutal USA）公司11日宣布，美國海軍第19艘「獨立級」濱海戰鬥艦「皮耶號」（LCS 38）已完成海試，預計未來數周就能進入海軍服役。奧斯塔公司也能釋放產線能量，集中投入建造哥倫比亞級和維吉尼亞級潛艦零件。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這項驗收試驗由美國海軍檢驗與調查委員會（INSURV）參與，該委員會對「皮耶號」的系統進行全面評估，包括推進系統、導航系統、感測器和武器系統。奧斯塔公司表示，成功的試驗需要多部門協調，包括工程、專案管理、營運、測試和啟動、現場服務和物流。

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奧斯塔公司指出，奧斯塔公司15年來共交付19艘獨立級濱海戰鬥艦，期間更創下一年交付3艘的紀錄，「皮耶號」將在未來數週服役，為濱海戰鬥艦項目畫上圓滿句點。

報導指出，奧斯塔美國公司將會把生產重點轉向其他海軍項目，包括該公司目前正在建造的另外7艘海軍和海岸警衛隊艦艇，另外，還為哥倫比亞級和維吉尼亞級潛艦製造任務模組、為福特級航空母艦提供飛機升降機。瀕海戰鬥艦（LCS）生產線的關閉，使資源能夠重新分配到具有更高戰略優先順序的專案。

皮耶號濱海戰鬥艦於2024年5月命名、同年8月5日下水，該艦長127.4公尺，艦寬31.6公尺，吃水4.27公尺，空重排水量約2307噸，滿載排水量約3104噸；推進系統包括兩部燃氣渦輪機、兩部柴油機、四部噴水推進器、一組可伸縮方位推進器和四部柴油發電機，使該艦在作戰狀態下時速超過40節，衝刺速度可達47節。

皮耶號濱海戰鬥艦在時速20節時，續航里程為4300浬，編制人員為40名人員，包括8名軍官和32名士官兵，還可容納至多35名特殊任務人員；「皮耶號」的艦載設備包括「海長頸鹿」3D對空及對面搜索雷達、「橋樑大師-E」導航雷達、AN/KAX-2光電及紅外線感測器以及EDO ES-3601電子支援系統；防禦系統包括4組SRBOC箔條發射器和一套配備11個發射單元的「海公羊」（SeaRAM）飛彈發射器。攻擊武器包括一門Mk 110型57公厘艦砲、四挺.50口徑機槍，分別位於艦艏和艦艉。飛行甲板和機庫可容納2架MH-60R/S「海鷹」直升機。

美國海軍獨立級瀕海戰鬥艦「獨立號」（LCS 2）於海上航行。（圖取自美國海軍）

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