持久戰、灰帶襲擾納漢光想定 國防官員：讓國人知道納稅錢沒白花

陸軍對美採購108輛M1A2T戰車，繼首批38輛於去年底抵台後，第二批預計本季運交。（資料照，國防部提供）

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漢光演習首次軍民結合 走進大賣場實境演練

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統已定調7月為「國家團結月」，將推出首次軍民結合的「漢光41號演習」、「2025城鎮韌性演習」。國防官員透露，今年漢光演習有3大特色，實況無腳本、實地操演、實裝測試，要讓國人知道「納稅錢沒有白花」；此外，「沒有砲聲的戰爭」已成常態，「灰帶襲擾」也將納入想定情境之一。

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國防官員指出，自俄烏戰爭爆發以來，戰爭已經不分平時、戰時，也不分敵前、敵後，戰爭可能是立即產生，國軍平時以救災為主，戰時則投入國土防衛作戰；自2022年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西來台，中國「灰色地帶衝突襲擾」已成常態，因此今年漢光演習會將「灰帶襲擾」當成想定情境之一推演。

該官員說，俄烏戰爭開戰初期，全球都不看好，認為烏克蘭只能打3天、撐不過一週，但如今已超過3年；我國這次漢光演習也依現代戰爭的經驗，將持久戰納入想定情境，社會持續運作的韌性、國家的團結，就是烏克蘭不被敵人入侵的原因，這也是漢光演習的目的，喚起「全民國防」的精神。

國防官員說，有別於過去在想定情境下，依照既定步驟實兵操演、兵火力展示，這次漢光演習特別從5天4夜延長至10天9夜，24小時不分晝夜、不停歇演練，這才是真實的作戰情形，透過這樣的磨練，確認兵力能否負荷實戰狀況。

M1A2T、海馬士、陸射魚叉 納「實境運作」呈現



這位官員也歸納此次演練的三大特色，首先，延續去年的「實況、無腳本」，他說，台海作戰已經從制空、制海的登陸作戰，演變成「沒有砲聲的戰爭」，如何對應中國的假訊息、認知作戰、網攻等灰色地帶襲擾，甚至是以重要軍售、國際人士來訪、總統重大演說為由升高衝突的模式恫嚇，都會成為演練實況。

第二，過去演習會以明星部隊代表做火力展示，漢光41號演習則採實兵演練，在哪裡召集就在哪裡佈線，讓官兵在負責區域做實地操演，這是汲取自烏克蘭經驗，熟悉戰場是非常重要的，官兵知道自己在責任區負責什麼，更能對自己的戰力有所發揮。

第三，國防官員說，這次演習是實裝測試，我國已經成立新興兵力，M1A2T戰車已經有實兵，還有海馬士多管火箭系統（HIMARS）、岸防巡航飛彈系統（CDCM,意指陸射魚叉飛彈），會透過「實境運作」，讓全國人民眼睛一亮，知道「納稅錢沒有白花」，透過實際演練，展現國軍如何運用購入的武器精實戰力。

國防官員表示，這次是將過去所有年度的訓練，整合在10天9夜的漢光演習操演，並結合各縣市政府的後備戰力維持社會持續運作；他特別強調，唯有國人的支持，國軍才能在團結下激發戰力，有效嚇阻敵人犯台，國人是國軍堅強的後盾，敵人就不敢輕易渡海作戰。

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