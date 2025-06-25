漢光演習首次軍民結合 走進大賣場實境演練

今年國防部、內政部將結合大型賣場進行避難演練；圖為彰化家樂福2021年火警救災模擬演習。（資料照）

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持久戰、灰帶襲擾納漢光想定 國防官員：讓國人知道納稅錢沒白花

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統明（25）日將召開「全社會防衛韌性委員會」會議，為7月以「國家團結月」為主軸的「漢光41號演習」、「2025城鎮韌性演習」揭開序幕，據了解，這是首次軍民結合的演習，國防部、內政部將結合大型賣場進行避難演練，以具體行動展現政府部門與民間業者、群眾的全社會防衛韌性，並透過貼近生活的情境，提升民眾自我保衛意識。

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今年漢光演習將從7月9日實施至18日，相較以往5天左右的演習，這次首度將整個過程延長到10天9夜，針對虛假訊息、統戰言論、關鍵基礎設施破壞等情境進行實兵演練。去年「漢光40號演習」是首次進行「無劇本」實戰操演，今年漢光41號演習除延續無劇本演練外，也因應近年國際情勢發展將持久作戰納入想定，以符合無劇本且貼近現實的演習目標。

今年城鎮韌性演習則是整合民安、萬安並加入關鍵基礎設施演習，自4月起陸續在各縣市辦理，7月則將搭配軍方的漢光演習，於15日到17日在台中、台南與台北各舉辦一場；為提升民眾對防空的警覺及更熟練防空作為，15日至18日將在台灣本島及外離島等7個地區，配合漢光進行防空操演。

城鎮韌性演習有三大目標 鼓勵民眾準備避難包

據悉，此次城鎮韌性演習背後有3大目標，第一，鼓勵民眾多下載警政署「警政服務」APP、消防署「消防防災e點通」APP，在遭遇緊急情況時可依指示就近前往防空避難所；第二，比照國際經驗發布新版「防空避難指引」，讓民眾更加了解避難流程、增加防護知識；第三，鼓勵民眾提早備妥避難包，讓避難包成為生活中不可或缺的單品，逐步建構防災意識。

值得注意的是，這次國防部、內政部將結合大型賣場進行避難演練，以具體行動展現政府部門與民間業者、群眾的全社會防衛韌性，透過演練，讓政府第一線協助民間業者對於災難應處更加熟練，也讓民間業者藉由實證更理解如何協力政府，以強化全社會防衛韌性，同時讓民眾直接參與貼近生活情境的演習，提升自我保衛的意識。

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