以作戰整備止戰 國防官員：若無國軍 現在正在躲空襲！

國軍在去年度「漢光40號」演習期間，空軍第五聯隊操演傷患檢傷、分類及後送作業。（資料照，記者塗建榮攝）〔記者陳昀／台北報導〕國軍今年「漢光41號」實兵演習除延續去年的無劇本演練，並因應近年國際案例，將「持久作戰」納入想定，以符合無劇本且貼近現實的演習目標。對於「持久作戰」可以打多久？國防官員表示，「全球沒有一個國家有答案」，但如果國軍沒有戰力，「我們沒有辦法坐在這，應該正在躲防空警報」；他也強調，國軍的整備訓練是預防戰爭、維持現狀。

國防官員表示，「持久作戰可以打多久」是很多人會問的問題，但全球沒有一個國家會說作戰可以打多久、戰爭可以持續多久，因為沒有人有答案。但他要強調，國軍的作戰整備訓練，其實是預防戰爭，希望維持現狀、台海不要發生戰爭。

該官員指出，維持國家安全是國軍的責任，任何時候發生戰爭，都沒有時間問題，更何況，渡海作戰並沒有想像中那麼容易，現代化戰爭並非外界所想，可以用「敵強我弱」這樣來衡量，漢光演習就是要凸顯「全民國防」，守護國家安全是你我責任、團結給國軍最大力量的概念，這也是國軍屹立不搖的原因。

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馬防部指揮官劉慎謨中將（手指前方者）日前率隊搭船，從海上「反覘」防區內島嶼的防衛整備。（取自青年日報）國防官員嚴正表示，「如果國軍沒有戰力，我們沒辦法坐在這，現在正在躲防空警報，中共的殲-16、殲-20（戰機）已經挺進」，國軍守護空中、海上安全，沒有一秒鬆弛過，都在不斷對應中共襲擾。

這位官員說，有些人批評國軍素質低劣、質疑過去4個月役期的兵力，但那是國家政策，國家一樣把他們訓練成4個月軍人該有的樣子，也一樣能培養國軍官兵從西點軍校、維吉尼亞軍校、美國空軍官校等校畢業，「不優秀嗎」？

國防官員強調，國軍的彈性和韌性很強，要對國軍有信心，他很自豪地說，國軍是有戰力的，不要再用4個月役期來批評，現在的一年役期國軍官兵，經訓練後打靶成績都是滿靶，這都是訓練成效，這都是在告訴中國不要輕易犯台。

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