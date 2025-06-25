洋芋片罐也能變炸彈 烏克蘭DIY無人機戰術顛覆戰場規則

砲彈短缺促使烏克蘭將商用無人機提升為核心戰力。透過DIY改裝，這些FPV無人機被用於精準打擊，以「螞蟻雄兵」戰術重塑了現代戰爭的成本效益。（美聯社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defense News》發自烏克蘭頓內次克前線的報導，烏克蘭士兵阿達莫夫（Vadim Adamov）在美援砲彈短缺時，將吃完的洋芋片罐填滿炸藥，綁在市售的大疆（DJI）無人機上，成功炸毀了一輛俄軍裝甲車。這個看似土法煉鋼的場景，正是當前烏克蘭戰爭的縮影：一場由無人機驅動的「不對稱作戰」革命，正以驚人的創造力與極低的成本，挑戰著傳統的軍事邏輯。

報導指出，這場轉變的催化劑，是2023年底美國援助一度中斷所引發的砲彈荒。在「需求為發明之母」的壓力下，成本低廉、易於大量生產的無人機，從戰場上的輔助角色，一躍成為烏軍防禦與打擊的核心。烏克蘭去年生產了220萬架無人機，今年目標更是高達500萬架。

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這股浪潮催生了獨特的「無人機作戰文化」。在前線城市萊曼（Lyman），第一人稱視角（FPV）無人機的訓練甚至被「遊戲化」，飛官們透過完成任務獲得線上排名與獎章，若成功擊毀俄軍裝備，還能得到獎金或設備獎勵。一名飛官表示，由於許多無人機是透過動態感測來鎖定目標，因此遭遇時最好的應對方式是「躺下裝死」。

《Defense News》分析，這場戰爭的本質，與19世紀英國作家吉卜林（Rudyard Kipling）的詩句驚人地相似：「兩千英鎊的教育，倒在了一支十盧比的土製步槍下。」如今，數十萬美元的俄軍裝甲車，正被價值僅數千美元的商用無人機，加上一個1.5美元（約新台幣44元）的洋芋片罐所摧毀。

這也引發了一場無聲的科技競賽。當烏軍開始使用干擾器癱瘓俄軍無人機時，俄軍便為其加裝極細的光纖纜線，以抵抗電子干擾。作為反制，烏軍的戰壕與建物上空，如今則佈滿了實體的防護網。

報導形容，烏克蘭全國無數的地下室、車庫與工廠，都已轉變為無人機生產設施。這場全民動員的生產運動，如同一次「逆向的曼哈頓計畫」——其目標並非製造一枚超級武器，而是生產數百萬個微小的爆炸物，透過無數次「螞蟻雄兵」式的打擊，一點一滴地削弱龐大的俄羅斯軍隊。

《Defense News》在文末再次引述吉卜林的詩句作結，為這場戰爭下了註腳：「用更便宜的武器取勝，勝算就站在誰那邊。」（The odds are on the cheaper man.）

烏克蘭士兵在前線準備FPV無人機。面對傳統彈藥短缺，這類易於取得、可DIY改裝的商用無人機，已成為烏軍不對稱作戰的核心。（圖：Tom Mutch/Defense News）

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