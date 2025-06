洋芋片罐也能變炸彈 烏克蘭DIY無人機戰術顛覆戰場規則

砲彈短缺促使烏克蘭將商用無人機提升為核心戰力。透過DIY改裝,這些FPV無人機被用於精準打擊,以「螞蟻雄兵」戰術重塑了現代戰爭的成本效益。(美聯社資料照)

羅添斌/核稿編輯

〔編譯陳成良/綜合報導〕根據軍聞網站《Defense News》發自烏克蘭頓內次克前線的報導,烏克蘭士兵阿達莫夫(Vadim Adamov)在美援砲彈短缺時,將吃完的洋芋片罐填滿炸藥,綁在市售的大疆(DJI)無人機上,成功炸毀了一輛俄軍裝甲車。這個看似土法煉鋼的場景,正是當前烏克蘭戰爭的縮影:一場由無人機驅動的「不對稱作戰」革命,正以驚人的創造力與極低的成本,挑戰著傳統的軍事邏輯。

報導指出,這場轉變的催化劑,是2023年底美國援助一度中斷所引發的砲彈荒。在「需求為發明之母」的壓力下,成本低廉、易於大量生產的無人機,從戰場上的輔助角色,一躍成為烏軍防禦與打擊的核心。烏克蘭去年生產了220萬架無人機,今年目標更是高達500萬架。

請繼續往下閱讀...

這股浪潮催生了獨特的「無人機作戰文化」。在前線城市萊曼(Lyman),第一人稱視角(FPV)無人機的訓練甚至被「遊戲化」,飛官們透過完成任務獲得線上排名與獎章,若成功擊毀俄軍裝備,還能得到獎金或設備獎勵。一名飛官表示,由於許多無人機是透過動態感測來鎖定目標,因此遭遇時最好的應對方式是「躺下裝死」。

《Defense News》分析,這場戰爭的本質,與19世紀英國作家吉卜林(Rudyard Kipling)的詩句驚人地相似:「兩千英鎊的教育,倒在了一支十盧比的土製步槍下。」如今,數十萬美元的俄軍裝甲車,正被價值僅數千美元的商用無人機,加上一個1.5美元(約新台幣44元)的洋芋片罐所摧毀。

這也引發了一場無聲的科技競賽。當烏軍開始使用干擾器癱瘓俄軍無人機時,俄軍便為其加裝極細的光纖纜線,以抵抗電子干擾。作為反制,烏軍的戰壕與建物上空,如今則佈滿了實體的防護網。

報導形容,烏克蘭全國無數的地下室、車庫與工廠,都已轉變為無人機生產設施。這場全民動員的生產運動,如同一次「逆向的曼哈頓計畫」——其目標並非製造一枚超級武器,而是生產數百萬個微小的爆炸物,透過無數次「螞蟻雄兵」式的打擊,一點一滴地削弱龐大的俄羅斯軍隊。

《Defense News》在文末再次引述吉卜林的詩句作結,為這場戰爭下了註腳:「用更便宜的武器取勝,勝算就站在誰那邊。」(The odds are on the cheaper man.)

烏克蘭士兵在前線準備FPV無人機。面對傳統彈藥短缺,這類易於取得、可DIY改裝的商用無人機,已成為烏軍不對稱作戰的核心。(圖:Tom Mutch/Defense News)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法