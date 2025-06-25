忙著應對中、俄襲擾 日本海上自衛隊考慮取消秋季海上閱兵

日本海上自衛隊每隔數年就會舉辦海上閱兵，但日媒報導，這項行之有年的訓練，可能為應對中、俄部隊活動而取消。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕日本防衛省自衛隊每隔數年就會舉行海上閱兵儀式，不過，日本媒體《共同社》24日報導，考量中國、俄羅斯在日本周邊軍事行動愈趨活躍，導致自衛隊海、空應對兵力吃緊，日本防衛省考慮將今年秋季的海上閱兵取消，改以在港內舉辦小規模的活動取代。

中國航空母艦遼寧號、山東號編隊自今年5月起，陸續突穿第一島鏈在西太平洋活動，甚至觸及第二島鏈一帶，直到6月22日，山東號航艦編隊才從菲律賓北方的巴林坦海峽返航。另一方面，俄羅斯軍機、軍艦在日本周遭海、空域活動亦愈趨頻繁，自衛隊都須派出兵力應對。

《共同社》24日引述多名日本政府相關人士的說法指，防衛省原定今年秋季於神奈川縣的相模灣舉辦海上閱兵（観艦式），但現正討論停辦，主要考慮日本自衛隊的飛機、艦艇，監控日本周邊愈趨活躍的中國、俄羅斯部隊，兵力趨於吃緊所致。

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日本海上閱兵儀式的歷史相當悠久，大約每3到5年就會舉辦一次，回顧2022年11月舉辦的海上閱兵，當時共有39艘艦艇、33架飛機參與，並由前首相岸田文雄主持。

自衛隊海上閱兵儀式，除了為數眾多的海上自衛隊艦艇於相模灣航行，陸上、海上、航空自衛隊的飛機也會參加，且具有自衛隊統帥權的首相也會出席。若以警戒、監控任務為優先的前提下停辦海上閱兵，日本政府人士稱，可能安排數艘艦艇在港內停泊，舉辦小規模活動取而代之。

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