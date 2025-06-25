海鯤號浮航3至4次後測試潛航 海軍：9月底完成海測丶11月交艦

海軍參謀長邱俊榮中將今在立院指出，海鯤號潛艦首次出海執行穩定性測試，後續將進行3至4次浮航測試，9月30日前完成海上測試、11月交艦。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」17日首次出海測試，備受各界關注。海軍參謀長邱俊榮中將今（25）日於立法院外交及國防委員會答詢指出，海鯤號首次出海執行穩定性測試，後續將進行3至4次浮航測試，再依序展開50公尺淺水潛航、200公尺深水潛航與各系統驗證測試，目前依照合約規劃11月份交艦。

民眾黨立委林憶君、國民黨立委徐巧芯詢問海鯤號測試進度是否順利、是否能如期交艦，邱俊榮表示，17日第一次出海是以水面上的穩定性測試為主，目前測試項目按計畫推進。接下來預計進行3至4次浮航測試，重點在於測試船體在不同海況下的操控性能與穩定性。

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邱俊榮進一步指出，在浮航測試完成後，會進入50公尺「淺水潛航」，以及200公尺「深水潛航」階段，並進行各系統操作的實測，包括推進系統、導航系統、通信系統、聲納與武器系統等，所有測試都會依照逐步推進、逐項驗證、逐步修正的方式進行，目前依照合約規劃節點，9月30日完成海上測試、11月交艦。

國防部長顧立雄答詢說，海上測試項目約34項，分成浮航、淺水潛航、跟深水潛航三階段，每階段皆須安排多次海上測試，會依測試結果管制進行缺改調校。

針對日前有網路與媒體質疑海鯤號艇艏突起疑似為「艦體變形」，民進黨立委沈伯洋則指出，這項謠言最早由中國「海峽之聲」與軍事社群帳號「五桶工坊」發布，並由「台灣傻事」等粉專接力傳播。他批評部分媒體未經查證即引用，形成資訊戰效果，要求國防部應提高澄清的即時性。

沈說，這次有關潛艦的假訊息操作最明顯的時間點，是18日星期三下午3點與5點，「海峽之聲」播出的內容造成非常多觀看流量。他強調，這類操作可以預期，但台船直到19日才出來說明聲納設計無誤，「如果已知對方一定會這麼做，那在更早的時間做出預判與澄清，對國人會有幫助」，不然總是等到傍晚，新聞已經報導後，大家才知道原來是一場誤會，「這部分可能請國防部要再多費心一些」。

對此，顧立雄承諾未來會檢討改進，強化與媒體及民眾的溝通效率。 邱俊榮則再次澄清，該處突起為「被動側距聲納」的護罩，是潛艦先進整合聲納系統的重要組成部分，曲面結構設計是為了最佳聲波接收效果，「不是變形，是原本的設計」，並表示英國維多利亞級、澳洲柯林斯級潛艦皆有類似設計。

外交及國防委員會25日處理國防部、外交部及僑委會預算解凍案，朝野立委關心國造潛艦原型艦「海鯤號」海上測試進度。（圖取自國會頻道）

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