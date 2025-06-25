劍指中國！美批准日生產先進防空飛彈 印太嚇阻力再升級

進化型海麻雀飛彈二型（ESSM Block 2）是艦隊關鍵的防空利器。美國授權日本在地生產此型飛彈，將大幅強化其反制區域威脅與飽和攻擊的能力。（圖：Raytheon）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為因應印太地區日益升高的安全威脅，美日軍事同盟正邁向更深層次的工業合作。根據軍事網站《Defence Blog》報導，美國國防巨擘雷神公司（Raytheon）已與日本三菱電機（MELCO）簽署一紙價值2.5億美元（約新台幣73.65億元）的合約，將授權日本在其國內生產先進的「進化型海麻雀飛彈二型」（ESSM Block 2），大幅強化日本海上自衛隊的防空戰力與國防自主性。

這項協議的核心，是雷神公司將提供關鍵的飛彈套件、零組件與技術支援，由三菱電機在日本的工廠進行最終組裝與測試。這代表日本將從單純的武器採購國，升級為關鍵防空飛彈的生產夥伴，不僅能確保自身庫存無虞，更能深化其國防工業基礎。雷神海軍戰力部門總裁波哥諾維（Barbara Borgonovi）表示：「這項創新的授權生產安排，是數十年夥伴關係的結晶，將強化日本的防衛能力，並鞏固我們兩國間至關重要的安全同盟。」

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「進化型海麻雀飛彈二型」是艦載短中程防空主力，相較於前一代，其機動性與射程均有顯著提升。最關鍵的升級，是它採用了先進的「雙模組導引頭」，具備主動雷達尋標能力，這意味著飛彈在發射後能自主追蹤目標，不再需要母艦的雷達持續進行照射導引，大幅提高了艦隊同時接戰多個威脅的能力。

更具前瞻性的是，二型彈採用了軟體驅動架構，保留了大量的數位處理空間，未來若出現新型態的空中威脅，僅需透過軟體升級即可反制，無需重新設計硬體。此系統是「北約海麻雀聯盟」共12個成員國的合作開發計畫成果，象徵其技術的成熟與可靠性。

雷神與三菱電機的國防技術合作已超過50年，此次簽訂授權生產合約，無疑是雙方合作的里程碑。在東京當局正積極擴展其海上與飛彈防禦姿態以回應區域挑戰的此刻，這項協議的簽署，被視為美日聯手鞏固第一島鏈防禦韌性的關鍵一步。

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